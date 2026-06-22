Într-o după-amiază de vară, când Bucureștiul părea că se topește la fiecare pas, la Băcănia Veche din Piața Romană a avut loc un festival al tomatelor.

Un exercițiu inedit care are loc de 15 ani și care transformă o simplă roșie în atracția principală a evenimentului.

„Un festival pe care îl facem când apar adevăratele tomate cu gust. Iar toate, absolut toate preparatele sunt în jurul tomatelor”, spune gazda Marius Tudosiei.

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Deși spune că nu se consideră vreun Jamie Oliver al României, Marius intră ori de câte ori are timp în bucătărie, alături de echipa sa. Iar la brunch-ul dedicat tomatei s-a văzut clar că inspirația nu i-a lipsit.

„Mă bag des în bucătărie pentru că nu pot să scap de microb. Le arăt ideile mele bucătarilor mei pentru că e mai simplu atunci când am idei să le arăt direct. Nu prea-mi place să le țin lecții”, punctează Marius.

„Să păstrez cât mai mult spiritul artizanal”

Pasionat de gastronomie, Marius a renunțat la presă pentru a construi un loc în care mâncarea este făcută simplu, curat și fără E-uri. Rezultatul? O terasă plină și o comunitate de oameni care vin pentru gusturile autentice.

„Vreau să păstrez cât mai mult spiritul artizanal pentru că nu vreau să fie unul industrial doar de nevoie. Am semnat acum un parteneriat cu Glovo și le-am spus de la început să vând doar cât am. Am zece porții, zece porții vând. Nu vreau să fie nimic industrial doar pentru a vinde mai mult”, dezvăluie fostul jurnalist.

Marius Tudosiei
Marius Tudosiei

Iar Festivalul Tomatelor a transformat meniul într-o adevărată declarație de dragoste pentru acest ingredient. Dintr-o simplă roșie au apărut preparate care mai de care mai surprinzătoare.

Printre primele vedete ale mesei s-a aflat șakșuka, celebra specialitate nord-africană cu roșii coapte, ouă poșate, harissa și iaurt parfumat cu busuioc.

Lângă ea și-a făcut loc o mămăligă cremoasă, acoperită cu sos de roșii și busuioc, telemea maturată și ouă ochiuri, exact genul de preparat care te face să ceri încă o porție înainte să termini prima.

Meniu special doar pe bază de roșii

Nici gustările nu s-au lăsat mai prejos. Biscuiții calzi cu unt, telemea veche de oaie și pudră de roșii au dispărut rapid de pe platouri, la fel și ouăle umplute, pudrate cu roșii deshidratate.

O surpriză apreciată de toată lumea a fost untul aromatizat cu roșii coapte, servit cu pâine artizanală.

„Simplu, dar periculos de bun! A fost extrem de spectaculos festivalul. Nu mi-a venit să cred că poți face atâtea preparate doar cu tomate. O să mai venim și cu alte ocazii”, a spus unul dintre participanți.

Cum a devenit o simplă roșie vedeta unui festival gastronomic. „Tomata românească are un gust pe care nu l-am găsit nicăieri în Europa”
Festivalul Tomatelor cu preparate în care ingredientul principal a fost tomata. Foto: Libertatea

Pentru cei care voiau să exploreze și alte fațete ale roșiei, bucătăria a pregătit roșii slow roasted cu ricotta afumată, gălbenuș confiat și crutoane cu usturoi, dar și plăcinte cu roșii, brânză bună de burduf și pesto de busuioc.

În meniul zilei s-au regăsit și preparate precum o tartă cu roșii, usturoi confiat și brânză proaspătă de capră, dar și roșii umplute cu orez, ceapă verde, mentă și frunze de fenicul, servite ca fel principal.

Pentru cei care preferă variantele mai ușoare, au existat combinații aparent simple, dar spectaculoase prin gust: caș dospit cu roșii grase de grădină sau o salată veselă cu roșii cherry colorate, capere, pesto, măsline și brânză feta.

Tomatele „impostoare” din supermarket

Intervine gazda Marius Tudosiei: „În Europa, unde am gustat roșii, nu am găsit nicăieri gustul lor din România. Am clienți străini care au fost șocați când au gustat tomata românească. Nu le venea să creadă”.

Și ca lumea să-l creadă pe cuvânt, la festivalul său a existat o ladă plină de „impostoare”.

Festivalul Tomatelor cu preparate în care ingredientul principal a fost tomata. Foto: Libertatea
Festivalul Tomatelor cu preparate în care ingredientul principal a fost tomata. Foto: Libertatea

„Tomate cumpărate din supermarketurile din România, toate din import. Le-am testat pe toate, zero gust! Ele arată spectaculos la culoare, la forme, îți fură rapid ochii, dar nu au niciun fel de gust”, spune Marius.

De ce se întâmplă asta?

„Pentru că sunt chimicizate, modificate genetic, pentru că pe cei care le produc nu îi interesează gustul. Ci doar o viață cât mai lungă de raft, care să reziste foarte mult. D-aia au și coaja foarte groasă, ca să reziste mult timp. În timp ce tomatele din piețele de la noi au coaja subțire și, în două, trei zile, încep să se strice, pentru că sunt naturale”, explică gazda evenimentului.

„Vedem un interes tot mai mare pentru mâncarea preparată cu ingrediente locale și de sezon, iar una dintre prioritățile noastre este să oferim acces la cele mai apreciate afaceri independente din oraș”, spune și Bogdan Meica, directorul general Glovo.

Praline de ciocolată și înghețată cu… roșii

Și când toată lumea credea că roșia și-a arătat toate talentele, a venit desertul!

Pralinele de ciocolată cu umplutură de roșii, înghețata artizanală cu roșii dobrogene și busuioc, iar finalul a fost rezervat unei dulceți de roșii picante, servită alături de un platou generos de brânzeturi românești artizanale.

Cum a devenit o simplă roșie vedeta unui festival gastronomic. „Tomata românească are un gust pe care nu l-am găsit nicăieri în Europa”
Așa arătau pralinele de ciocolată cu roșii

După câteva ore petrecute în festivalul organizat în băcănia din Piața Romană, concluzia a fost simplă: roșia nu este doar ingredientul nelipsit din salata de vară. Cu puțină imaginație, poate deveni aperitiv, fel principal, chiar și desert.

Iar după ce toată lumea a plecat acasă uimită de cât de multe lucruri poate face o tomată, Marius s-a întors în grădina lui din Corbeanca:

„O grădină experimentală în care anul ăsta testez cam 30 de varietăți de roșii. Anul trecut am avut 52. Totul pentru familie, nu pentru restaurant sau vânzare. Dar mai pregătesc ceva tare pe viitor. Un meniu special pe bază de salvie, am câteva tufe frumoase și vreau să le scot în evidență”.

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