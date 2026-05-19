Marea Ungere a României. Ce faci după ce pleacă soacra: „Îți marchezi din nou teritoriul”

M-am uns pe strada Dudești din București. La Kaya Holistic. Mentora Angelica Ion ne-a povestit parabole despre răul făcut de societate și medicamente. „Mă înjură mulți, că nenorocesc lumea. Eu cred c-o înalț din kktul în care este”.

Locul din București în care oamenii s-au adunat la evenimentul care promovează uleiurile

Apoi, a venit o ungere mică, o picătură turnată în palmă, de ulei esențial. „Iei ulei din palmă cu degetul mare. Și duci degetul tău mare în cerul gurii”. Simți relaxarea? Angelica Ion face ce fac preoții cu miruitul. Și dacă nu interiorizăm destul, ne dă codul de acces la această Ungere.

O femeie primește o consultație privată pe holul clădirii în care a avut loc festivalul

Parabola Societății ca o soacră mare

Ungerea înseamnă armonie interioară. Nu doar uns și căscat gura. Uns și conștientizarea răului. Ca de exemplu în această poveste cu soacra. „Vine soacra la tine. Urlă. N-ai grijă de fi-miu, e murdar, nu faci mâncare. Se fac în tine traume. Interiorizezi. Ești învățată să-nghiți. Societatea, părinții te învață. Reprimi emoții. Acestea devin răni ale trupului. Pleacă soacra. Ce faci întâi? Te duci la WC. Faci pp. De ce? Îți marchezi din nou teritoriul”.

Evenimentul a fost promovat cu atenție

Aici nu e vorba de Conspirație! Ci de constipația Corpului medicamentalizat

Uite eu vă spun «kkt» mereu. Pentru că sunt liberă! Pentru că simt că sunteți de-ai mei”. Și voi trăiți asta. Sistemul în care trăim este de kkt, spune Angelica Ion. Mama ne învață kkt, școala ne toarnă kkt în creier. Mâncăm kkt de la supermarket. Avem relații de kkt.

Angelica Ion le explică participanților la prelegere că este imună la critici

Iar dacă avem trei mese pe zi și ieșim o dată la toaletă asta e constipație. De aceea, Angelica Ion nu și-a vaccinat copiii. Nu crede în doctori care ne îngroapă în medicamente. Acest corp plin de sfaturi, chimicale și medicamente? Gata cu el.

Se înalță Corpul Uns

„Am vrut să nasc prin cezariană. M-am îndopat cu Multivitamine. Draci, laci! Nu mi-au dat puterea să nasc natural. La fel, la al doilea copil. «Angelica, n-ai putere!» «Doamna doctor am luat multivitamine!» «Treci la cezariană!»”. Asta a fost traumă.

Dar mai puternică decât toate a fost avalanșa mucilor. Primul copil se îneca, era inundat de muci. Intrase în «conflict de adulmecare». Îl afecta cezariana și îl afecta schimbarea mediului. Era totul disturbat. Ieșirea prin cezariană, casa cea nouă. Copilul producea muci.

Cuvântarea Angelicăi Ion a fost însoțită de imagini explicative

Ce să facă Angelica? A descoperit, luptându-se cu prejudecățile, uleiurile esențiale. Familia, societatea, fricile personale n-o lăsau să vadă alternativa: uleiurile și ungerea. Copilul s-a vindecat. Ea, nu. Nu e destul să ungi, trebuie să interiorizezi, să devină filosofie de viață! S-a uns și ea și i s-a spus: tu crezi? Ungerea trebuie să fie luptă de fiecare zi. Corpul trebuie să rămână curat!

Unul dintre cadrele prezentării indică faptul că uleiul esențial stârnește interes ridicat în căutările pe internet

Și de atunci: Nu vaccin, nu mască în pandemie, nu medicamente, nu doctori. Corpul uns, puternic, tânăr mereu, cum l-a dat Dumnezeu! Cum altfel a ajuns Omenirea în 2026? Prin relația cu Natura. Natura ne dă totul. Să ne întoarcem la Rădăcină, la frunză, la esență. De acolo, putem obține the Big Shit, viața adevărată, ascunsă de traume, de doctori incompetenți și corupți de firme de medicamente.

Nămolul, praful, mâncatul de pe jos, băgatul în gură nu, nu fac rău

Recreează microbii. Medicamentele ne-au omorât microbii. Trebuie să ni-i luăm înapoi. Angelica a suferit, dar a și interiorizat. Angelica Ion a suferit, s-a uns, a interiorizat Filosofia. Are un nou fel de a fi. Angelica e Liberă într-o societate care-ți dă frică. I-VAL-G-A-R-ul e călătoria alături de medicina germanică dr. Hammer.

„Toate bolile pot fi prevenite și vindecate prin Ungere, pentru că sunt afecțiuni emoționale”. „În afară de accidente, subnutrire, otrăvire, dacă-ți «ies mațele», mergi la doctor.” Natura și Dumnezeu ne sunt cei mai buni mentori. Și Angelica Ion încheie: „Eu sunt înjurată, făcută în toate felurile, conspiraționistă, criminală. Dar uite, aici, acest ulei, îl consider «The Big Shit», e o experiență holistică. Doamne ajută!

Angelica Ion contestă medicina tradițională și îndeamnă urmăritorii să folosească doar tratamente naturiste

P.S.: Marea Ungere a fost organizată de Donectar. S-au înscris 6.800+. Sunt chiar toți proști? Veniseră cu copiii lor, duminica la uns. Donectar are un plan de ungere, dar și de vânzare. Marea Ungere este și o recrutare de mentori și vânzători de uleiuri esențiale. Vânzarea însă nu e oricum. E nevoie să-nțelegi filosofia senzorială, olfactivă și energetică unică. Mergi pentru detalii pe https://mareaungere.donectar.ro/.

Oamenii adunați la eveniment au ascultat cu atenție cuvintele femeii

