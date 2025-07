Potrivit unui comunicat de presă, Cetatea Oradea se va transforma într-un tărâm al legendelor vii, cu peste 800 de participanți din șapte țări.

Ediția din acest an aduce două noutăți majore: bătălii cu vikingi pe malul Crișului Repede și demonstrații de gladiatori

„Elementele de noutate ale ediției din acest an sunt vikingii și gladiatorii, care vor oferi o experiență inedită tuturor spectatorilor, indiferent de vârstă. Am extins evenimentul dincolo de zidurile Cetății, pe malul Crișului Repede, unde publicul va putea urmări în premieră lupte demonstrative cu bărci vikinge și personaje otomane. Această idee s-a născut în urma reacțiilor pozitive avute după spectacolul de pe apă din cadrul Oradea Festifall. Suntem mândri că acest festival a crescut de la an la an și a devenit cel mai mare eveniment medieval din Europa Centrală și de Est.”, a precizat Alexandru Chira, Director General Visit Oradea.

Programul bogat include turniruri, meșteșuguri autentice și concerte live în fiecare seară. Sarmalele Reci, Proconsul, Mihail și Desperado vor urca pe scena.

Recomandări Elevii vor fi evaluați după noi criterii. Cum se vor da notele de 10. Interviu cu un expert străin în educație

Vizitatorii vor putea urmări lupte demonstrative, parade și tabere istorice. Atelierele de meșteșuguri și jongleriile cu foc vor completa atmosfera autentică.

Festivalul se va desfășura în mai multe zone: malul Crișului Repede, șanțul Cetății, curtea interioară și exterioară.

În fiecare zi, vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate ale Cetății, atât în limba română, cât și în engleză.

Copiii vor avea parte de programe interactive, inclusiv un carusel medieval, tir cu arcul și jocuri specifice epocii. De asemenea, vor putea participa la o tabără vikingă special amenajată.

Festivalul Medieval Oradea este organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu mai multe asociații și companii.