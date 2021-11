Drama fetei, care în prezent are vârsta de 14 ani, a început în anul 2017, când ea a fost lăsată în grija bunicii materne și a bărbatului cu care femeia s-a căsătorit, iar părinții ei au plecat în străinătate. De frică și de rușine, fata nu a povestit nimănui. De atunci, a fost agresată sexual și violată în repetate rânduri de bărbatul cu 30 de ani mai în vârstă, le-a povestit ea anchetatorilor.

Totul a ieșit la iveală abia anul acesta când copila a ajuns la părinți în străinătate. După ce au aflat ce i s-a întâmplat, aceștia au anunțat bunica, solicitându-i să alerteze Poliția. Ulterior, fetița a revenit în țară împreună cu mama sa, pentru oferi informații anchetatorilor.

Agresorul spune că fetița de 10 ani l-a ademenit!

Pus sub acuzația de viol și agresiune sexuală, bărbatul de 41 de ani a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu fetița, însă a invocat că aceasta ar fi fost de acord. El a declarat că a întreținut acte sexuale cu fata doar în acest an, nu și în trecut. În fața anchetatorilor a încercat să se apere susținând că, de fapt, ar fi fost ademenit de copilă.

„În data de 12 noiembrie 2021, urmare a cercetărilor efectuate, față de un prezumtivul autor, bărbat în vârstă de 41 de ani, a fost pusă în mișcare acțiunea penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat Judecatoriei Vaslui cu propunere de arestare preventivă, instanță care a admis solicitarea și a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile. În cauză se efectuează continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol și agresiune sexuală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui.

Polițiștii au sesizat și Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, în vederea evaluării situației și acordarea de suport de specialitate victimei.

Citeşte şi:

Accident grav pe autostrada A1, soldat cu rănirea a cinci persoane

Kaufland Timișoara, amendat cu 60.000 de lei de ANPC, inclusiv pentru oferte de Black Friday. Reacția companiei

PARTENERI - GSP.RO FOTO Metoda INCREDIBILĂ prin care o jurnalistă sportivă și-a dat seama că iubitul ei o înșală: „Atunci a început să tremure”

Playtech.ro BOMBĂ! Răsturnare de situație! Ce s-a găsit în telefonul lui Petrică Mîțu Stoian! E HALUCINANT

Observatornews.ro Doi bătrânei dintr-o comună din Iaşi şi-au deschis un mini-bordel în casa unuia dintre ei: fetele aveau 17 şi 19 ani, iar preţurile erau ca "la ţară". Cum au aflat poliţiştii de "afacerea" lor

HOROSCOP Horoscop 13 noiembrie 2021. Peștii sunt în elementul lor, dar asta nu înseamnă că și cei din jur se vor simți la fel de bine ca ei

Știrileprotv.ro Ce sunt casele “aisberg”, tot mai populare în rândul bogaților. Există temeri că mediul ar putea avea de suferit

Telekomsport Teodora Becali şi-a lăsat tatăl mască. Ce a putut să facă fiica lui Gigi Becali

PUBLICITATE CONCURS: Un an de filme la CINEMAX, antrenor personal la WorldClass și peste 2000 de premii zilnice în concursul #NeVedemÎnZeceMinute