Fetiță de un an și opt luni, tratată pentru roșu în gât la Râmnicu Vâlcea și internată cu pneumonie severă la București

O fetiță de un an și opt luni a fost tratată pentru roșu în gât de medicii de la Spitalul din Râmnicu Vâlcea și a ajuns cu o pneumonie severă la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală. Familia copilului susține că micuța a fost greșit diagnosticată de medici, chiar dacă au dus-o de trei ori la spitalul din oraș, iar aceștia i-au făcut o radiografie numai la insistențele părinților. Copila are acum un tub de dren într-unul plămâni, pentru curățarea acestuia. Este al doilea caz care pune sub semnul întrebării activitatea medicilor spitalului din Râmnicu Vâlcea, după ce un băiețel tratat acolo a ajuns în moarte cerebrală în Capitală.