Indiferent unde privești, aproape totul este alcătuit sau reprezintă figuri geometrice. Acestea pot fi bidimensionale (2D) sau tridimensionale (3D).

Cele bidimensionale sunt figuri plate, adică aparțin aceluiași plan, și au lățime și lungime, însă nu au adâncime. Asta înseamnă că orice obiect care ne înconjoară poate fi fotografiat, iar apoi i se poate da o altă formă după bunul plac al fiecăruia. Nu același lucru este, însă, valabil și pentru figurile geometrice tridimensionale.

Care sunt figurile geometrice

O figură geometrică este obținută prin linii drepte ori curbate, închise sau deschise, care ajută la exprimarea grafică a conceptelor și axiomelor matematice.

În același timp, figurile geometrice sunt mulțimi nevide de puncte, iar cele mai populare sunt pătratul, dreptunghiul, triunghiul și cercul. În cele ce urmează vom vorbi pe rând despre fiecare dintre acestea.

Pătratul

Un pătrat este o figură geometrică cu patru laturi, care se obține prin conectarea a patru segmente de linii drepte. Aceste segmente sunt de lungimi egale și se reunesc pentru a forma patru unghiuri drepte, adică cele care au 90°. Dacă o formă nu are patru unghiuri de 90°, atunci aceasta nu poate fi definită ca fiind un pătrat. De asemenea, laturile opuse ale unui pătrat sunt paralele, ceea ce înseamnă că se află la aceeași distanță și nu se întâlnesc niciodată. Diagonalele unui pătrat se intersectează formând tot un unghi drept.

Recomandări Un text care va enerva 220.000 de români angajați în IT: de ce refuză guvernul jumătate de miliard de euro pe an, scutirea de taxe? De frică

Exemple de pătrat:

masa

placa de gresie

șervețelul din hârtie neîmpăturit

tabla de șah

tasta de calculator

Dreptunghiul

Un dreptunghi este o formă bidimensională cu patru laturi, patru colțuri și patru unghiuri drepte. Asemenea pătratului, dreptunghi este obținut prin unirea a patru segmente de linie drepte, cu deosebirea că două laturi opuse sunt mai lungi și celelalte două mai scurte. La fel ca la pătrat, fiecare unghi al dreptunghiului are 90°, iar cele două diagonale sunt egale și se intersectează în mijlocul dreptunghiului.

Exemple de dreptunghi:

televizorul

telefonul mobil

terenul de fotbal

bancnota

coperta de carte

Triunghiul

Triunghiul este o formă 2D, care are trei laturi drepte și trei vârfuri. Triunghiul cuprinde trei segmente de linie conectate între ele. Spre deosebire de un pătrat sau de un dreptunghi, într-un triunghi, unghiurile nu sunt întotdeauna drepte. Triunghiurile poartă diverse denumiri în funcție de tipul de unghiuri. Spre exemplu, dacă un triunghi are un unghi drept, acesta se numește triunghi dreptunghic. Dacă toate unghiurile sunt mai mici de 90°, triunghiul este ascuțit, iar dacă unul dintre unghiuri are mai mult de 90° se numește obtuz. Mai există triunghiul echilateral și triounghiul isoscel.

Recomandări Shinzo Abe a murit. Fostul premier japonez a fost împușcat în timp ce susținea un discurs



Exemple de triunghi:

felia de pizza

diverse indicatoare rutiere

acoperișul unei case

șervețelul din hârtie împăturit

săgeata

Cercul

Un cerc este o formă bidimensională, care are doar o latură curbată și în care nu se găsesc unghiuri. Fiecare cerc are un centru, care se află (ai ghicit!) în centrul cercului. În această figură geometrică, toate punctele de pe circumferință sunt situate la aceeași distanță de centru. Cercul are trei părți principale, și anume raza, diametrul și circumferința.

Exemple de cerc:

roata unei biciclete sau a unei mașini

ceasul

moneda

farfuria

discul de frisbee

Pentagonul

Pentagonul este o figură geometrică (poligon) cu cinci laturi egale. Pentagonul poate fi de două feluri: convex și concav. Un pentagon regulat are toate laturile egale și toate unghiurile egale (fiecare unghi interior are 108°, în cazul pentagonului convex, respectiv 36° în cazul celui stelat.

Exemple de pentagon:

clădirea Pentagonului

secțiunile negre de pe mingea de fotbal

creionul negru

diamant

un plic deschis

Hexagonul

Dacă la pentagon mai adaugi o latură obții un hexagon. Acesta este un poligon cu șase laturi și cu șase vârfuri. Unghiurile interne sunt congruente, fiecare având 120°, ceea ce înseamnă că suma unghiurilor este de 720°. Un hexagon care are toate laturile egale este regulat. Un cerc circumscris unui hexagon regulat are raza egală cu latura hexagonului respectiv.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN EGIPT. Rechinul ucigaș e de negăsit, elicopterele îl caută, turiștii români sunt supărați că nu au voie pe plajele publice

Exemple de hexagon:

cristalele de gheață

secțiunile albe de pe mingea de fotbal

fulgii de nea

fagurele de miere

piulița

Heptagonul

Un heptagon regulat are toate laturile egale și toate unghiurile egale, fiecare având 128,571°. Suma tuturor unghiurilor este egală cu 900°. Heptagonul este de patru feluri: obișnuit, neregulat, convex și concav.



Exemple de heptagon:

cutia de depozitare

cactusul heptagonal

bărcuța din hârtie privită din lateral

vârful unei săgeți

monedele din unele țări

Octogonul

Octogonul este un poligon cu opt laturi. Dacă toate laturile au lungimi egale și toate unghiurile sunt la rândul lor egale, având fiecare 135°, octogonul este regulat.

Exemple de octogon:

semnul de circulație „STOP”

umbrela deschisă

paharul de whiskey

masa de poker

trambulina elastică pentru copii

Rombul

Un romb este o figură geometrică plată bidimensională, care are egale toate cele patru laturi și unghiuri opuse. De asemenea, rombul poate fi definit ca un paralelogram cu două laturi consecutive congruente, motiv pentru care . unghiurile opuse sunt congruente, iar suma fiecărei perechi de unghiuri adiacente este 180°. În plus, suma tuturor unghiurilor interioare ale unui romb este egală cu 360°, iar cele două diagonale sunt bisectoare, perpendiculare între ele.

Exemple de romb:

logo-ul mărcii Renault

zmeul

diamantul

terenul de baseball

oglindă rombică

Trapezul

Trapezul este un caz particular de patrulater, care are două laturi opuse paralele, denumite baze, și celelalte două laturi neparalele, cunoscute sub denumirea de catete. Bazele unui trapez pot fi orizontale, verticale sau oblice, iar distanța dintre acestea se numește înălțimea trapezului. Trapezul este de trei tipuri: oarecare, isoscel și dreptunghic. Trapezul oarecare are cele două laturi neparalele inegale și nici una dintre acestea nu formează unghi drept cu bazele. Trapezul isoscel are laturile neparalele congruente, iar trapezul dreptunghic are una dintre laturile neparalele perpendiculară pe cele două baze.

Exemple de trapez:

poșeta de mână

abajurul unei lămpi

ghiveciul de flori

bărcuță din hârtie

cutia de pop-corn

GSP.RO Cine este soția lui Dan Petrescu, are 46 de ani și arată superb. E considerată de mulți drept Victoria Beckham a României

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație în război! Anunțul ULUITOR de la Kremlin: 'Rusia a...'

Observatornews.ro Copilă ucisă pe o trecere de pietoni din Târgoviște. Fata de doar 13 ani a fost aruncată 20 de metri după impact

HOROSCOP Horoscop 8 iulie 2022. Vărsătorii au anumite atuuri care le conferă o siguranță pe plan profesional, dar nu progresează

Știrileprotv.ro VIDEO. Momentul în care Shinzo Abe a fost împușcat în piept, în timp ce ținea un discurs în orașul Nara

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Your style. Your story: Zalando este locul unde găsești piesele care îți exprimă perfect personalitatea

PUBLICITATE Cum arată în cifre starea de sănătate a românilor și ce soluții avem la îndemână pentru a le îmbunătăți?