Camelia Moroșan e una dintre fiicele bărbatului care a luat viața unor nevinovați pentru că îi fusese luat apartamentul și el susținea că totul s-a făcut ilegal. A sechestrat doi muncitori pe care i-a găsit în casă, angajați ai firmei care îl preluase, apoi i-a ucis, după 5 ore de negocieri eșuate cu polițiștii.

Din Germania, acolo unde trăiește, fata criminalului a vorbit despre ce s-a întâmplat luni la Onești. „În jurul orei 14.30 (15.30 în România), am vorbit cu mama prin apel video pe WhatsApp.

Era jos, cu poliția, care îi cerea poze doveditoare cu apartamentul înainte de a fi luat în Complex (ChimCompex, compania care a intrat în posesie apartamentului deținut de Moroșan până la executarea silită, n.r.), înainte de a fi ele evacuate (se referă la mamă și la cealaltă fiică, n.r.).

Mama mi-a spus: închide că trebuie să arăt acele poze. Am vrut să iau legătura (cu tatăl – n.r.), dar pe moment nu am vrut să fac vreo greșeală. Am vorbit cu sora. În rest…

Vă spun sincer, am un copil, o fiică foarte legată de bunicii ei. Este traumatizată, stă toată ziua cu telefonul în mână, cu televizorul deschis, plânge și îmi spune: la cine mă mai duc eu în vacanță, că nu mai am pe nimeni? Camelia Moroșan

Îmi pare foarte rău. Dacă aș avea posibilitatea, aș da viață de la mine ca ei să fie iarăși în viață. Și recunosc că tatăl meu a luat viețile a două persoane nevinovate.

Nu trebuia să se ajungă aici. De ce, din 2010, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat (executarea silită, n.r.), toți i-au închis ușa în nas? Nimeni n-a vrut să discute cu el. Nimeni n-a vrut să vorbească cu mama mea, la câte sesizări au fost făcute.”, a spus, la Sinteza Zilei, cea de-a doua fiică a lui Gheorghe Moroșan.

