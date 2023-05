Femeia, în vârstă de 51 de ani, creatoare de bijuterii, a fost cazată la un hotel de pe insula Ibiza, conform informațiilor postate pe contul ei de Instagram, începând din 11 mai.

Pe 17 mai, Jade Jagger a fost arestată împreună cu un bărbat în urma unei altercații într-un restaurant din capitala insulei, Ibiza Town. Bărbatul s-a manifestat agresiv față de chelneri, ceea ce a condus la expulzarea cuplului din local.

După ce bărbatul a continuat să vocifereze şi să insulte din stradă, la fața locului a venit Poliția, iar bărbatul s-a opus arestării. În acel moment, fiica lui Mick Jagger i-a atacat pe poliţişti, zgâriindu-i şi lovindu-i cu pumnii.

Britanicul Mick Jagger, 79 de ani, este unul dintre membrii fondatori și liderul trupei rocknroll The Rolling Stones, rivală a trupei britanice The Beatles. Jagger este unul dintre cei mai influenți și charismatici soliști rock din toate timpurile. El a devenit celebru în anii 60, odată cu ascensiunea trupei The Rolling Stones, cu hituri precum „(I Cant Get No) Satisfaction” și „Paint It, Black”.

Playtech.ro Gestul făcut de Harry în faţa tatălui său la încoronare. Imaginile au apărut abia acum. Ce lovitură!

Viva.ro Ce se întâmplă cu Mircea Diaconu, la 73 de ani. Cu ce se ocupă acum, de fapt, după ce s-a retras la țară

TVMANIA.RO Cine sunt concurenții America Express 2024. Lista completă a vedetelor sezonului 2. EXCLUSIV

FANATIK.RO Orașul din România unde s-a lucrat pe dos. Prima oară s-a asfaltat strada, apoi a fost spartă pentru a îngropa cabluri de curent

Știrileprotv.ro Trei cercetători care au lucrat la rachetele hipersonice ale Rusiei, anchetaţi pentru trădare. Kremlinul, vizat de o revoltă

Observatornews.ro Vremea 22 mai - 19 iunie 2023. Temperaturi de vară, dar cu fenomene severe. Ne așteptăm la ploi, vijelii puternice și grindină

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Cum a încercat un bărbat s-o agațe pe fiica Andreei Esca într-un restaurant. 'Avea peste 50 de ani'