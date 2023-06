Nu cunoșteau literele, dar promovau examenul pentru permisul de conducere, obținând punctaje aproape maxime, după ce plăteau sume cuprinse între 4.000 și 7.000 de euro. Totul s-a întâmplat timp de 9 ani, în București. Până în toamna anului trecut, când procurorii din Buftea au anunțat reținerea mai multor persoane.

Investigația Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea avea să scoată la iveală cum instructorul unei școli de șoferi din București le asigura promovarea examenelor celor care erau dispuși să plătească sume considerabile, după cum reiese din motivarea judecătorilor care au validat acordurile de recunoaștere a vinovăției, consultate de Libertatea.

Clienții erau persoane neșcolarizate, fără noțiuni elementare de teorie rutieră, care în condiții obișnuite nu ar fi reușit niciodată să treacă examenul.

Instructorul Radu Nicușor Grigore devenise o figură cunoscută în curtea Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule (SRPCIV) București. Printre candidații care picau examenul, vestea că un instructor facilitează, contra cost, promovarea probei teoretice s-a răspândit rapid. Chiar și în afara Capitalei.

Racolarea

Instructorul Grigore avea o țintă clară, o arată datele anchetei: banii. Cu cât cunoștințele candidaților erau mai puține, cu atât tariful era mai ridicat. Așa a ajuns să fie căutat de persoane analfabete din toate colțurile țării. Pentru a putea susține examenul la SRPCIV București, acestea își mutau fictiv domiciliul în Capitală.

Timp de patru luni, procurorii din Buftea l-au monitorizat pe instructor. Astfel, aveau să constate că acesta era ajutat de o altă persoană, Paul Gheorghe Banu, care avea rolul de sufleor.

Banu urmase școala de șoferi cu Radu Nicușor Grigore în 2013. La audieri, acesta din urmă a declarat că a fost uimit de istețimea elevului său. Avea o minte sclipitoare, știa răspunsurile la întrebări după ce citea doar primele cuvinte.

Cameră video și cască montate pe candidați chiar în sediul SRPCIV

Când candidații aveau programată proba teoretică, instructorul Grigore îi însoțea pe candidați în sediul SRPCIV. Înainte de a intra în sala de examinare, mergeau împreună la baie, unde instructorul monta pe hainele candidatului un dispozitiv de filmat și o cască audio în urechi.

„Despre candidaţii care fraudează examenul se reține că aceștia sunt îmbrăcaţi, de regulă, cu cămaşă, peste care poartă o bluză cu fermoar sau o geacă, dispozitivul de filmat monitorul fiind disimulat cel mai probabil într-un nasture”, au precizat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Paul Banu rămânea în mașina instructorului, parcată la aproximativ 500 de metri de sediu SRPCIV.

În momentul în care candidatul intra în sala de examene, instructorul îl atenționa pe sufleor. Acesta citea întrebările prin intermediul camerei video ascunse în nasture și apoi indica unde să bifeze răspunsul corect.

Flagrantul delict

Pe 17 octombrie 2022, în urma monitorizării, procurorii l-au identificat pe unul dintre clienții pe care Radu Grigore și Paul Banu îl pregăteau să fraudeze examenul. A doua zi, când urma să susțină proba teoretică, a fost organizat flagrantul delict.

Totul a decurs potrivit planului obișnuit:

La ora 7.15, instructorul Grigore și-a însoțit candidatul în sediul SRPCIV București. Au urcat la etajul 1, unde se afla sala de testare teoretică.

La ora 7.20, au intrat împreună în toaleta din proximitatea sălii de examinare, în vederea aranjării tehnicii pe care o avea asupra lor.

La ora 7.31, candidatul a intrat în sala de examen.

La ora 7.40, candidatul a ieșit din sală, după ce a bifat răspunsul corect la 25 dintre cele 26 de întrebări.

Când a ieșit din sală a fost ridicat de polițiști. Asupra sa a fost descoperit dispozitivul de comunicare cu exteriorul. Simultan a fost depistat și Paul Banu, care avea dispozitivul conectat la cel al candidatului. Banu se afla într-un autoturism inscripționat cu sigla școlii de șoferi Soft Drive, care era parcat la circa 300 m distanță de SRPCIV.

„Din probele administrate rezultă că beneficiarul nu cunoaşte legislaţie rutieră şi are mari dificultăţi în a citi texte de dificultate medie, întrucât s-a constatat că acesta nu este apt să citească cuvintele din structura sintagmei mandat de aducere”, au precizat procurorii.

Au recunoscut faptele

Fiind condus la sediul IPJ Ilfov, Paul Banu a recunoscut că, de circa 9 ani, cu diverse pauze și prin diverse metode, împreună cu Radu Grigore sprijină diverși beneficiari pentru a trece proba teoretică în vederea obținerii permisului de conducere auto.

A precizat că, în ultimii doi ani, ajutase cel puțin 30 de persoane să fraudeze examenul teoretic pentru dobândirea permisului de conducere, ulterior aceștia obținând permisul.

Paul Banu le-a declarat procurorilor că nu avea cunoștință despre ce se întâmplă cu candidații mai departe la proba practică, deoarece singura lui activitate era să șoptească răspunsurile în cască. Acesta a mai precizat că nu obișnuia să se întâlnească cu beneficiarii, dar că în ultimele luni a fost nevoit, deoarece trebuia să se asigure că aceștia cunosc procedurile minime de înscriere la examen, unii având dificultăți și în ce privește înscrierea efectivă la examen.

La rândul său, instructorul Radu Grigore a recunoscut, în cadrul anchetei, că se ocupă de mai mulţi ani cu ajutarea diferitelor persoane să fraudeze proba teoretică a examenului pentru dobândirea permisului auto, conform probelor din dosarele înaintate instanței.

Între 4.000 și 7.000 de euro, pentru un permis

Candidatul prins în flagrant delict după fraudarea examenului a declarat că urmase cursurile unei școli de șoferi din județul Ilfov în urmă cu 5-6 ani, însă nu a promovat proba teoretică pentru că nu știa să citească. În iarna anului 2020, a decis să urmeze din nou cursurile unei școli de șoferi din București. La sfatul unor cunoștințe, a mers în parcarea SRPVIC, unde i se recomandase că va întâlni un instructor „de succes”.

Domnul Radu, așa cum fusese informat că se numește, a fost de acord să îl înscrie la școala sa de șoferi, tariful stabilit fiind de 1.200 de lei. I-a cerut un cazier judiciar, o copie după cartea de identitate, anunțându-l că trebuie să își stabilească domiciliul în București. Instructorul i-a indicat adresa și persoana dispusă să îl ia în spațiu. Pentru stabilirea domiciliului fictiv a plătit 500 de lei.

După ce au finalizat formalitățile privind domiciliul, instructorul l-a întrebat dacă vrea să-i obțină permisul de conducere contra cost. Prețul cerut? 4.000 de euro.

Cum abia reușea să deslușească literele, bărbatul a fost de acord. O săptămână mai târziu s-a întors la instructor cu banii ceruți.

Potrivit anchetatorilor, sumele cerute pentru promovarea probei teoretice variau între 4.000 și 7.000 de euro.

Interceptări: „Știe cam 70% dintre litere”

Potrivit interceptărilor din dosar, instructorul și sufleorul au ajuns să se plângă că sunt căutați de candidați care nu știau nici măcar să semneze.

Radu Grigore: Cu tăntălăul ăla care nu vorbește nimic ai vorbit ceva?

Paul Panu: Da. Știe (să numere – n.r) până la 100. L-am mai învățat și eu ceva. Ce face copilul tău la grădiniță fac și eu cu ăla. L-am pus să se uite la un clip unde învață literele, desene animate. Știe cam 70% dintre litere.

Radu Grigore: Am început să luăm toate rebuturile.

Paul Banu: Nu are școală, dar are școala vieții. Prostul ăsta mai poate aduce doi.

Arestați, apoi eliberați

Atât Paul Banu, cât și Radu Grigore au fost arestați preventiv pe 19 octombrie, anul trecut. Au stat după gratii mai puțin de două luni. Pe 8 decembrie, Judecătoria Buftea a respins propunerea procurorilor privind prelungirea arestării preventive și a decis înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu. O lună mai târziu, aceeași instanță a decis înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar.

Libertatea a solicitat Judecătoriei Buftea motivarea celor două decizii. Instanța a refuzat solicitarea, precizând că potrivit reglementărilor stabilite de ghidul elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii, instanța poate da curs unei astfel de solicitări venite din partea presei, dar că nu este o obligație.

25 dintre „beneficiari”, deja condamnați

La solicitarea ziarului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a precizat, în schimb, că 25 dintre beneficiarii permiselor de conducere obținute în mod fraudulos au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției, fiind deja condamnați.

Potrivit procurorilor, toate cele 25 de persoane erau „cvasianalfabete”.

Pentru 24 dintre ei, cercetați pentru fals în declarații, fals informatic și participație improprie la fals intelectual, s-au stabilit pedepse între 1 an și 6 luni și 2 ani de închisoare, modalitatea de executare fiind suspendare sub supraveghere.

În cazul candidatului prins în flagrant delict, pedeapsa stabilită a fost de un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere. În cazul acestuia, procurorii nu au mai reținut infracțiunea de participație improprie la fals intelectual, deoarece acesta nu a mai apucat să obțină permisul de conducere.

„În ceea ce privește celelalte persoane cercetate în cauză, în calitate de autori sau beneficiari, urmărirea penală este în curs de derulare”, a precizat, pentru Libertatea, prim-procurorul adjunct al PJ Buftea, Diana Călinescu Drăgan.

În total, 58 de persoane sunt suspectate că au obținut în mod fraudulos permise auto.

Instructorul auto, către Libertatea: „De ce mă deranjați?”

Contactat de Libertatea și întrebat dacă a recunoscut faptele, instructorul auto a refuzat să comenteze. „De ce mă deranjați? Nu vă interesează pe dumneavoastră. Sunați avocatul!”, a declarat Radu Grigore, care nu ne-a pus la dispoziție contactul cu apărătorul său.

„Sufleorul” Paul Banu nu a putut fi contactat de ziar.

Cine este sufleorul?

Presa tabloidă a relatat în urmă cu câțiva ani despre povestea lui Paul Gheorghe Banu. Acesta este fiul profesorului universitar Emilian Banu, doctor în științe matematice și unul dintre fondatorii Universității Valahia din Târgoviște.

Emilian Banu a fost unul dintre primii milionari după revoluția din 1989, fiind acționar majoritar al companiei Astra Holding. După moartea tatălui, Paul Gheorghe Banu și-a disputat moștenirea cu mama vitregă ani la rând, în instanță.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

