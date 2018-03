Filmul ”The Post”, nominalizat la Premiile Oscar 2018. Filmul ”The Post”, în regia lui Steven Spielberg, nominalizat la Premiile Oscar 2018 la categoria Cel mai bun film, aduce în prim plan subiectul controversat al unuia dintre cele mai mari scandaluri care au vizat vreodată Pentagonul. Filmul prezintă povestea primei femei editor al unui ziar american important, care se aruncă într-o cursă contra timp împotriva The New York Times. Miza este deconspirarea unei mari muşamalizari guvernamentale, care implică informaţii referitoare la trei decenii de activitate a patru preşedinţi de stat. Nominalizarile la Premiile Oscar 2018 au fost anunțate pe 23 ianuarie, iar gala de decernare a premiilor va avea loc pe 4 martie, la Teatrul Dolby din Hollywood. Pe Libertatea.ro puteți citi un LIVE TEXT de la Gala Premiilor Oscar 2018.

Povestea filmului ”The Post”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

Filmul ”The Post” a avut un buget de aproximativ 50.000.000 de doalri, iar în total, la nivel mondial, a avut încasări de 83 de milioane de dolari într-o zi. Pelicula a fost filmată în totalitate în New York, Statele Unite. Filmările au început pe 31 mai 2017, actorii jucând după un scenariul scris de Liz Hannah și Josh Singer.

Actorii principali din filmul ”The Post”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

În rolurile principale ale filmului ”The Post” joacă Meryl Streep și Tom Hanks.

Meryl Streep, în vârstă de 69 de ani, este una dintre cele mai cunoscute americane, unii critici spunând desre ea că este una dintre cele mai talentate actrițe ameriacne. A câștigat, până în prezent, 21 de premii Oscar pe parcursul carierei sale. Ea a jucat în filme precum ”Silkwood”, ”Out of Africa”, ”Ironweed” și ”…First Do No Harm”.

Tom Hanks, în vârstă de 62 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți actori. A avut roluri legendare în filmele ”Forest Gump”, ”Apollo 13”, ”Saving Privite Ryan” și ”That thing You Do!”.

Parerea criticilor și a fanilor despre ”The Post”, filmul nominalizat la Premiile Oscar 2018

Mark Kermode, critic de film, a scris pe site-ul The Guardian o recenzie laudativă la adresa lui Steven Spielberg, despre filmul lui spunând că este arată faptul că ”părinții fondatori ai SUA au oferit presei liberă exprimare și protecție”. El a oferit patru stele din cinci acestui film.

Pe de altă parte, pe IMDB, un fan se arată foarte nemulțumit de filmul lui Spielberg: ”Pare sigur să fie o motivație politică în spatele acestui film. Dar mă aștept de la asta. Lăsând asta la o parte, actoria mi s-a părut falsă. Nu a fost naturală deloc. Și mai cred că filmul a fost cu mult mai lung decât trebuia să fie”.

”The Post”, nominalizat la Premiile Oscar 2018, la cinematografele din România

A fost lansat în România pe 23.02.2018 și poate fi văzut și poate fi văzut la Grand Cinema & More (Băneasa Shopping City), Cine Globe Titan (Auchan Titan) și Happy Cinema Liberty Mall, în București.

3 lucruri pe care trebuie să le știi despre filmul ”The Post”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

1. Filmul ”The Post” este dedicat lui Nora Ephron, care a descoperit scandalul Watergate în 1972, în timp ce activa ca reporter la The Washington Post., să câștige

2. Benjamin Bradlee (personajul lui Tom Hanks) a avut un fiu, în viața reală, numit Ben Bradlee Junoir, care apare în filmul Spotlight.

3. La un momendat, în timpul producției filmului, pelicula a primit numele de ”The Papers”.

Ce șanse are filmul ”The Post”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

Publicația Forbes nu oferă nicio șansă filmului ”The Post” în ceea ce privește câștigarea titlului pentru Cel mai bun film, poziționând-ul pe locul trei, după ”The Shape of Water” și ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Ce alte filme sunt nominalizate la Premiile Oscar 2018 pentru cel mai bun film

Alături de ”The Post” la categoria cel mai bun film intră: ”Darkest Hour”, ”Get Out”, ”Dunkirk”, ”Phantom Thread”, ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, ”Call Me by Your Name”, ”The Shape of Water” și ”Lady Bird”.

Nominalizările la premiile Oscar 2018. The Shape of Water are cele mai multe nominalizări

