Filmul ”Phantom Thread”, nominalizat la Premiile Oscar 2018. Filmul ”Phanom Thread”, nominalizat la Premiile Oscar 2018 la categoria Cel mai bun film, are acțiunea plasată în Londra anului 1950 și prezintă povestea lui Reynolds Woodcock, un renumit croitor, a cărui viață este schimbată total de o femeie tânără pe nume Alma, care-i devine muză și iubită. Nominalizarile la Premiile Oscar 2018 au fost anunțate pe 23 ianuarie, iar gala de decernare a premiilor va avea loc pe 4 martie, la Teatrul Dolby din Hollywood. Pe Libertatea.ro puteți citi un LIVE TEXT de la Gala Premiilor Oscar 2018.

Povestea filmului ”Phantom Thread”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

Filmul ”Phantom Thread” a avut un buget estimat la 35.000.000 de dolari, iar în SUA a avut încasări de aproximativ 20.000.000 de dolari de la lansarea pe 19 februarie, până pe 28 februarie, în SUA. Filmul a fost filmat integral în capitala Marii Britanii, Londra.

Actorii principali din filmul ”Phantom Thread”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

În rolurile principale, în ”Phantom Thread” joacă doi mari actori: Vicky Krieps și Daniel Day-Lewis. Vicky Krieps este o actriță din Luxemburg, care a avut apariții în ”House of Boys” (2009), ”Hanna” (2011) și ”A Most Wanted Man” (2014).

Daniel Day-Lewis este un actor cunoscut în Marea Britanie, dar și la Hollywood. El a jucat în mai multe roluri în filme regizate de Martin Scorsese și Jim Sheridan.

Parerea criticilor și a fanilor despre ”Phantom Thread”, filmul nominalizat la Premiile Oscar 2018

În The New Yorker, criticul de film Anthony Lane susține că filmul are o ”eleganță claustrofobică”. ”Deși Daniel Day-Lewis arată inefabil de dichisit în rolul său, Filmul lui Anderson este posedat de o frică că stilul singur poate contorsiona sufletul”, a mai scris Lane.

Pe IMDB, o fană a spus că ”filmul m-a făcut anxioasă și nu mai puteam să aștept să se termine. Pentru mine nu a avut sens. Nu înțeleg de ce au ales personajul lui Alma. Era așa de enervantă jucând ca o adolescentă care este îndrăgostită până peste cap pentru prima oară. Iar sfârșitul… ce a fost asta? (…) M-a făcut așa de furioasă. Nu sunt foarte bună la cuvinte, dar am simțit nevoia să spun ceva despre asta. Locurile și filmările au fost, totuși, destul de bune”.

”Phantom Thread”, nominalizat la Premiile Oscar 2018, la cinematografele din România

”Phantom Thread” a avut premiera, în România, pe 16.02.2018 și poate fi văzut și poate fi văzut la Grand Cinema & More (Băneasa Shopping City), Cine Globe Titan (Auchan Titan) și Happy Cinema Liberty Mall, în București.

3 lucruri pe care trebuie să le știi despre filmul ”Phantom Thread”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

1. În timpul unei scene într-o cameră de hotel, se poate vedea un obiect modern pe care scrie ”Fire door, keep shot”.

2. Când contesa încearcă rochia, își pune și o pereche de ochelari pe ochi, apoi se uită în oglindă. Când, în scena următoare, Reynolds se apropie de ea, femeia nu mai poartă perechea de ochelari.

3. La începutul filmului, când Reynolds părăsește încăperea, el poate fi văzut cum își aprinde o țigară. În următoarea scenă, țigara nu-i mai apare în gură.

Ce șanse are filmul ”Phantom Thread”, nominalizat la Premiile Oscar 2018

Conform The Star, susține că filmul ”Phatom Thread” nu are nicio șansă să câtige Premiul Oscar pentru cel mai bun film pentru că povestea nu este pe gustul juriului.

Ce alte filme sunt nominalizate la Premiile Oscar 2018 pentru cel mai bun film

Alături de ”Phantom Thread” la categoria cel mai bun film intră: ”Darkest Hour”, ”Get Out”, ”Dunkirk”, ”The Post”, ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, ”Call Me by Your Name”, ”The Shape of Water” și ”Lady Bird”.

FOTO: IMDB