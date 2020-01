De Mirela Petre, Adriana Oprea, Răzvan Luțac, Cătălin Tolontan,

Gravă (și ilegală!) este mandatarea unor amatori de a interveni în sit, apoi falsificarea grosolană a contextului descoperirii!

Specialist în paleolitic:

Întrebat de Libertatea, Cârciumaru întâi a negat, apoi a recunoscut că a primit finanțare și din partea lui Daniel Roxin, promotor al mișcării de glorificare a dacilor, despre care el spune ”că n-a intervenit însă cu nimic în activitatea științifică”.

Câteva dintre ideile lui Daniel Roxin: Traian să dispară din imnul național pentru că este ”un invadator”, Napoleon Bonaparte a vrut să refacă Dacia sau OZN-ul pictat acum 400 de ani într-o biserică din România.

În ultimii cinci ani, profesorul Marin Cârciumaru a anunțat de trei ori că a descoperit o statuie de tip Venus, una dintre cele mai râvnite comori arheologice din paleolitic.

De fiecare dată, arheologul a spus că ”o asemenea statuetă va deveni simbolul României”.

Prima Venus: 2014 – un os de ren



În 2014, profesorul a scos din pământ un metapod de ren în situl de la Poiana Cireșului. Metapodul este o parte osoasă a membrelor.

Profesorul Carciumaru o prezintă pe „Venus 1”

Pe 28 august 2014, realizatorul de la EST TV Piatra Neamț spune: „Fragmentul de statuetă are 20.000 ani vechime, fiind calificată drept regina cercetărilor arheologice. (…) Aceste obiecte vor face curând înconjurul lumii. (…) Pe lângă statueta «Venus», s-au mai descoperit două pandantive și alte unelte”.

În același reportaj, profesorul Cârciumaru declară și el că e o descoperire unică.



O astfel de descoperire va deveni simbolul României. Statueta este mândria noastră. În zona aceasta nu există, nici în Ungaria, nici în Bulgaria, nici în Polonia, nici în fosta Iugoslavie, Republica Moldova, un astfel de obiect. Aici a fost o tabără de vânătoare sezonieră.

Marin Cârciumaru, 2014:

A doua statuie Venus: 2015 – Roxin anunță descoperirea

În 2015, la cea de-a doua ”statuetă Venus” descoperită de Cârciumaru, intră în scenă și Daniel Roxin, care-i are invitați, într-o filmare încărcată pe YouTube, pe Marin Cârciumaru și pe Elena Nițu. Descoperirea e o piesă de piatră, care seamănă cu un picior de statuetă.

Recomandări Șapte proiecte controversate ale Primăriei Capitalei în 2019: de la taxa de poluare, la „resuscitarea” companiilor municipale

Cea de-a doua ”statuetă Venus” descoperită de Cârciumaru

Roxin anunță: „Pe 22 august 2015, la Poiana Cireșului, a fost descoperită cea mai veche statuetă de pe teritoriul României și din sud-estul Europei, cu o vechime în jurul vârstei de 23.000 de ani”.



Trebuie să vă spun că este o descoperire unică în România. Asta nu înseamnă că nu am dorit generații întregi de arheologi să descoperim așa ceva. Așa ceva face parte din… regina descoperirilor arheologice. Era de așteptat să apară (…) Statueta e datată prin stratul în care a fost descoperită la circa 23.000 ani calibrați

Marin Cârciumaru, 2015:

A treia, în 2019: Cârciumaru anunță că a găsit ”prima statuie de tip Venus găsită integral în lume în ultimii 100 de ani”



Dezvăluită public la Târgoviște pe 18 decembrie, descoperirea din 2019 a devenit obiectul atenției Comisiei Naționale de Arheologie, care a anunțat ieri că va face ”propria anchetă”, după ce Libertatea a dezvăluit că nu arheologii împreună cu amatorii au găsit-o, cum au anunțat oficial, ci doar doi pasionați care au săpat în sit.

Recomandări Înscenarea lui Venus! Cum s-a regizat în 2019 cea mai importantă descoperire paleolitică din istoria României: „Am făcut aicea un scenariu, că am găsit-o”!

Marin Cârciumaru și a treia statuie Venus

Pentru că nu sunt permise săpături în situri fără supravegherea arheologilor, echipa a scos statuia din pământ, a dus-o la hotel și a plantat-o a doua zi, în același loc și strat, mimând că arheologii au descoperit-o. Au făcut și un film al înscenării, pe care însă Muzeul din Târgoviște refuză să-l facă public.



Cârciumaru a negat întâi, apoi a recunoscut finanțarea de la Daniel Roxin



Un model de comunicare negare-revenire a însoțit anunțarea descoperirii lui Venus din Piatra-Neamț.

Inițial, Marin Cârciumaru a negat că descoperirea a fost pusă în scenă la o zi distanță. Apoi a revenit și a admis situația, numind îngroparea statuii drept ”o reconstituire”.

Recomandări Profesoara de limba română, anchetată de Securitate din cauza unui bilet trimis de un libanez. Ce scria pe bilet

La fel a procedat și când a fost întrebat despre banii pe care echipa sa i-a primit de la fundația lui Daniel Roxin. Dialogul a fost purtat chiar în fața statuiei lui Venus.

-Dar spuneți-ne altceva: finanțare ați luat și de la Daniel Roxin?

– Nu.

-Nu pentru Piatra Neamț 1, ci în general.

– A, în anii trecuți.

-Despre anii trecuți e vorba. Ați luat bani de la Roxin?

– Acum vreo doi ani s-a întrerupt. Au fost ani în care nu aveam niciun ban și el ne-a finanțat, în general cu 10.000 de lei, suficient în unii ani ca să putem să ne desfășurăm.

-Pe an?

–Da.

-Mai mulți ani la rând?

-Doi sau trei ani, nu mai țin minte.

Daniel Roxin

-Dar el are o reputație destul de controversată.

-Nu s-a băgat, nu s-a băgat cu nicio problemă, singura pretenție pe care a avut-o: atunci când am descoperit ceva să-l anunțăm și pe el, iar noi am considerat că așa este normal. L-am anunțat în general imediat când am găsit ceva și el nu a făcut nicio speculație, vezi getodacismele lui și chestii de-astea cu care nici eu nu sunt de acord. Și de obicei ne invita pe noi, pe mine, pe colega mea Elena Cristina Nițu.

Cârciumaru s-a dezlănțuit împotriva unuia dintre descoperitori: ”A fost internat și pe la spitalul de nebuni”

Când a aflat că Daniel Popa și Andrei Smeu au declarat că ei au săpat și au descoperit singuri statuia și că abia după 9 ore au venit arheologii, Marin Cârciumaru a avut o reacție foarte dură la adresa celui pe care-l elogiase pentru pasiunea lui până cu câteva zile înainte.

Ca să spun adevărul până la capăt, nu am avut niciodată forme legale cu Muzeul din Târgoviște, profesorul a zis că-mi face, dar nu mi-a făcut. Ne-au pus să săpăm acolo fără să fim în hârtii membri ai echipei” Daniel Popa, inginer silvic și descoperitor al statuii, alături de elevul Andrei Smeu:

Profesorul Cârciumaru a sunat în redacția Libertatea și a spus: „Vedeți că domnul Popa a avut foarte serioase probleme de sănătate, a avut două atacuri cerebrale, a fost internat și pe la spitalul de nebuni, și asta din declarațiile lui le știm, a avut foarte multe probleme la serviciu la Romsilva și el a fost exclus de la Romsilva, nu știu ce probleme, dar în orice caz niște scandaluri.”

În același timp, șeful echipei de arheologi a plasat vina săpăturilor amatorilor exclusiv pe cei doi și a spus, într-o discuție cu Libertatea, că ”dacă au fost singuri acolo e penal și putem vorbi, poate, și de faptul că au plecat acasă cu obiecte de acolo”.

Și când s-a referit la unul dintre colegii săi istorici, Cârciumaru a făcut referiri la copii adoptați, dar Libertatea a ales să protejeze acești minori și să nu dea declarația profesorului.

Despre colegii săi specialiști în paleolitic: ”Sunt comozi”

O reacție dură a avut Marin Cârciumaru și la adresa colegilor de breaslă. Rugat să comenteze cum de, în afara echipei lui, la anunțul unei descoperiri istorice a venit un singur specialist în paleolitic, el a spus: ”Nu au lipsit decât cei pe care nu-i consider paleoliticieni”.

Profesorul Marin Cârciumaru

Iată dialogul pe această temă purtat la Târgoviște, pe 1 ianuarie 2020, cu Marin Cârciumaru.

-Domnule Cârciumaru, cam câți specialiști în paleolitic sunt în România cu totul?

-La Iași este unul, la Institutul de Arheologie din București, autentic, este una, care este și șefa sectorului și care a fost la conferință.

-Acolo la Institutul Pârvan sunt vreo trei-patru.

-Sunt, dar nu sunt, eu nu-i consider că sunt paleoliticieni autentici, mai există încă Doboș.

-Sunt 10-15 cu totul în toată țara?

-Atenție, eu am format la facultate și sunt Anghelinu, Monica Mărgărit, Costache.

-Să zicem că sunt vreo 10-15.

-Sunt 3, aicea suntem 4, 7. Nu, nu sunt 15.

-Excluzând echipa dumneavoastră.

-A, excluzând echipa mea mai rămân cred că vreo 5.

-Bun, alte voci spun că ar mai fi vreo 10-15, dar aici depinde de interpretarea fiecăruia. Ideea este că dintre toți acești specialiști, dintre ceilalți, a fost unul singur prezent la o asemenea descoperire. De ce oare atât de puțini? Aveți vreo explicație?

-Pentru că sunt comozi.

-Sunt comozi?

-Da.

-Dar totuși este cea mai importantă descoperirea din istoria Paleoliticului românesc, fără discuție.

-Da. Poate să intervină și invidie. Poate să intervină orice.

-Este cea mai mare descoperire arheologică a lui 2019?

-Este cea mai mare.

-Și atunci să nu vii la cea mai mare descoperire?

-Persoana cea mai importantă, Vasile Chirica, mi-a spus că regretă pentru că e plecat în străinătate, a doua persoană importantă era Roxana Dobrescu care este șefa sectorului de Paleolitic, care a venit și care era contrariată că nu a venit subalternul ei, Doboș, care este singurul care mai face paleolitic acolo și pe care l-a întrebat și a zis că a avut niște probleme, nu știu, nu știu care este adevărul. În orice caz, eu pun pe comoditate.

-Totuși, era ceva epocal.

-Nu au lipsit decât cei pe care nu-i consider paleoliticieni.

Cât despre cei de la facultatea Valahia din Târgoviște, între mine și ei este o relație tensionată pentru că eu nu sunt mulțumit față de ceea ce am investit în ei și ce-a ieșit din ei. Marin Cârciumaru:

Unul dintre cei numit ”comozi” de Cârciumaru a declarat câteva lucruri, cu rugămintea ca numele lui să nu fie, în acest moment, făcut public.

-De ce este această tăcere în jurul statuii și nicio reacție la acuzele profesorului Cârciumaru la adresa breslei?

-Reputația controversată, puțin spus, a profesorului Cârciumaru, cu plagiatul din anii ’80 plus alte probleme cu siturile, sunt bine cunoscute printre noi. Specialiștii nu vorbesc și pentru că el are un puternic sprijin politic.

Cârciumaru a făcut tot ce a vrut în Tîrgoviște, a avut sprijin politic care a crescut pe vremea când pesedistul Adrian Țuțuianu era șeful Consiliului Județean Dâmbovița. Și continuă la fel și acum. Specialist în paleolitic:

-Cum vi se pare tot acest caz?

-Problema cu adevărat gravă nu este descoperirea într-un context neclar a unui obiect (de exemplu, în pământul deplasat de o viitură etc.), pentru că acest lucru se întâmplă, ci crasa lipsă de onestitate în a relata acest context ca atare.

-Puteți explica, vă rugăm, ce vi se pare inadmisibil ca om de știință?

-Cum spuneam, în cazul în care ar fi fost autentică, descoperirea ar fi rămas valoroasă, iar arheologii ar fi putut încerca o înțelegere a contextului de proveniență ulterior. Gravă (și ilegală!) este mandatarea unor amatori de a interveni în sit, apoi falsificarea grosolană a contextului descoperirii!

-Reîngroparea și mimarea descoperirii statuii nu poate fi un efect de dramatizare?

-Nu. ”Reconsitituirea” cum îi zic ei, nu e o practică comună în arheologie, e o înscenare penibilă și atât! Acum dau vina pe amatori, pentru că altfel Comisia Națională de Arheologie ar trebui să ia măsuri și să-i suspende licența Elenei Nițu.

Daniel Popa: ”Cârciumaru a crezut că ne speriem pe chestia asta cu penal și n-o să mai deschidem gura pe subiect”

După ce profesorul a spus că cei doi amatori au săpat fără să aibă voie, că pot avea probleme penale și a insinuat că puteau fura obiecte, elevul Andrei Smeu, 19 ani, n-a mai putut fi contactat, deși cu câteva zile înainte, la Piatra Neamț și el vorbise despre descoperirea făcută de unii singuri și despre cum au fost suspectați de către profesor că au plantat un fals.

Libertatea a discutat cu celălalt descoperitor, inginerul Daniel Popa.

-Cum vi se par spusele profesorului?

-Pe mine mă supără foarte tare, ei nu vor să recunoască nicicum că ei ne-au rugat să săpăm. Eu nu înțeleg nici acum de ce nu se trezesc, de ce nu înțeleg că își fac rău lor, nouă nu ne fac rău, și fac foarte mult rău acestei descoperiri, care este unică, epocală. Și atitudinea lor de la început de când am găsit-o au distrus această descoperire.

În loc descoperirea asta să fi fost preluată ca-ntr-o țară civilizată, să fie publicată, arheologii să explice despre ce e vorba, academicienii să explice despre ce e vorba, în așa fel încât publicul să înțeleagă, nu să creadă acuma că e un fals, ba că l-am făcut noi, ba că l-au făcut arheologii. Din păcate are de suferit descoperirea în sine. Pe mine asta mă supără cel mai tare. Nu că ce zice Cârciumaru de mine. Daniel Popa:

-Ce anume puteau să spună?

– Adevărul. Nu se întâmpla nimic dacă spuneau la toată lumea: dom’le, ne-a prins ploaia, ne-a udat fundul, ne-a udat hainele, am plecat, că noi am săpat cu Andrei și cu Daniel Popa cu o zi înainte de a pleca. Am săpat primul strat, am plecat că am fost nevoiți, urma să venim. I-am rugat să sape, pentru că ne trebuia niște diagnostice. Și când au găsit ceva important, ne-au sunat și am venit în câteva ore să ridicăm statuia. Ce-i atât de complicat să spui treaba asta? Nu le lua nimeni prestigiul.

Inginerul Daniel Popa

-Profesorul susține că declarațiile dumneavoastră sunt nule pentru că că ați fost internat într-un spital de psihiatrie.

-Eu am avut două accidente vasculare cerebrale, în trunchiul cerebral. Și știau, și știau foarte bine că nici nu prea am voie să fac efort. Al doilea accident vascular a apărut din cauza faptului că am muncit ca blegul. Am muncit de multe ori cu mâinile, nu numai că am stat și am săpat un pic cu bețișoarele, eu am săpat cu lopata, am cărat roabe și găleți din siturile lor.

-Dar…

-Știți ce a spus profesorul lui Andrei? ”Eu n-am fost acolo, nu-i treaba mea, că Elena dacă o să fie o să-i ridice câțiva ani și n-o să mai lucreze dup-aia o să-și ia licența și o să-și continue viața și cineva o să plătească și o să plătească domnul Popa că a făcut chestii penale”. El a crezut că ne speriem pe chestia asta cu penal și n-o să mai deschidem gura pe subiect.



