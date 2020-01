De Mirela Petre, Adriana Oprea, Răzvan Luțac, Cătălin Tolontan, Bogdan Pîrlea (Montaj), Cristian Deheleanu (montaj),

La început, profesorul Cârciumaru ne-a spus că e un fals, că noi am fabricat statuia.

Un bărbat energic, care nu-și arată deloc cei 78 de ani, și o femeie cu păr brunet, la jumătatea vârstei lui, au apărut, emoționați, pe 18 decembrie 2019, în curtea unui muzeu puțin cunoscut din Târgoviște: Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic.

Profesorul Marin Cârciumaru și arheologul Elena Nițu au anunțat asistența că, după 100 de ani de tăcere arheologică pe toată planeta, România are onoarea de a prezenta lumii o statuie paleolitică scoasă la iveală în stare integrală! Descoperiri se mai făcuseră, dar nu de statui întregi.

Evenimentul s-a desfășurat sub egida Complexului Muzeal Târgoviște, care ține de Consiliul Județean Dâmbovița.

În comunicatul de presă, arheologii au arătat că descoperirea ”e cea mai veche sculptură în piatră din România”. Ca să-și susțină afirmația, au explicat că au reușit să dateze descoperirea la două reputate instituții. ”Pentru precizarea vârstei exacte a statuetei, au fost realizate câteva serii de datări radiocarbon AMS în două laboratoare diferite, Beta Analytic din SUA și RoAMS, laborator al Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei. Astfel, rezultatul datărilor AMS a oferit vârsta de 17.000 de ani”, a precizat echipa Cârciumaru.



Revelația de la Piatra Neamț este demnă de coperta revistei ”Nature”. Paleoliticul este cea mai veche și mai lungă epocă a omenirii și a curs de la 1 milion de ani până la 8.000 de ani înainte de Hristos.

În curtea muzeului din Târgoviște, într-un context emoționant pentru feminitate, poanta profesorului Cârciumaru, care a spus la microfon despre statuile de tip Venus că ”multe sunt lipsite de cap, a nu se crede că femeile își pierd capul ușor, ca să fac o glumă”, a obținut o tăcere prelungă din partea asistenței.



Recomandări Educația în 2019: trei miniștri într-un an, gafe și măsuri controversate

Ca majoritatea statuilor paleolitice de tip Venus, comoara arheologică dezvelită la Piatra-Neamț reprezintă o stilizare a corpului feminin, cu sâni și fese de mari dimensiuni și cu un cap figurat, asemănător unui capișon sau unei coafuri.

Scoasă de la 2 metri și 90 de centimetri adâncime și măsurând 10 centimetri, Venus din Piatra-Neamț seamănă frapant cu Venus din Willendorf, o statuie celebră cu lungimea de 11 centimetri, recuperată în 1908 și veche de 25.000 de ani.

Descoperirea statuii vechi de 17.000 de ani din Piatra-Neamț ar fi trebuit să fie întâmpinată cu un interes uriaș de către comunitatea științifică din România și din lume. Nu a fost așa.

Recomandări Despre retrospectiva de la sfârșit de an și rezoluțiile lui 2020 cu un renumit profesor de yoga

Întrebat ieri, la Târgoviște, de ce crede că au lipsit colegii săi specialiștii în paleolitic, Marin Cârciumaru a spus că ”în afară de noi, mai sunt cam 5 în toată țara, nu 10-15 cum spuneți, pe restul eu nu-i consider importanți”.

Profesorul a adăugat că ”echipele conduse de mine au descoperit cam 75% dintre artefactele paleolitice din România” și că referințele științifice ale oamenilor săi de la Târgoviște sunt mai numeroase decât ”cele ale institutelor de arheologie din București și Iași, luate împreună”.



Cât despre specialiștii în paleolitic de la Universitatea Valahia, am lăsat o echipă și un sit în 2005 și, de atunci, ei nu au mai găsit nimic!

Libertatea a documentat la Piatra-Neamț, Târgoviște și în București povestea acestei descoperiri istorice. Au ieșit la iveală fapte pe care comunitatea istoricilor din România le intuia atunci când a primit cu mare rezervă anunțul unei descoperiri miraculoase.



Primele discrepanțe au venit chiar dinspre cei care au dezgropat comoara. Inginerul Daniel Popa a spus că, din cauza inundațiilor de pe Bistrița, arheologii plecaseră de câteva zile înapoi, la Târgoviște.

Inițial, Marin Cârciumaru a susținut că arheologii plecaseră din Piatra Neamț ”de câteva ore, până la descoperire”, dar ieri a revenit și a zis că ”parcă plecasem de câteva zile, din data de 19 iunie”.



”Elena Nițu m-a sunat din Târgoviște pe 20 iunie și ne-a zis să mergem să săpăm a doua zi, vineri, că ea trebuia să încheie nu știu ce documente. Săpăturile erau la 2,50 metri și trebuiau să fie la 3 metri, în actele pe care urma să le predea”, a spus Popa.

-Și doar atât, doar asta le-ați zis să meargă acolo, doamna Nițu?

– Da, să meargă acolo, să vadă care este situația, în momentul în care se elimina pământul distrus, pentru că aveam o parte de pământ distrus și de pantă, știam că ar mai trebui să mai existe un nivel arheologic și că este un steril deasupra. Le-am spus ca să se uite după steril să vadă dacă mai găsesc ceva, dacă mai este o situație de genul asta, aveam foarte mare siguranță pentru că Andrei (n.r. Andrei Smeu, elevul de 18 ani) săpase deja cu noi și ne-am dat seama că Andrei orice recunoaște, nu este o problemă, ne anunță imediat.



-Andrei era angajat?

– El fusese angajat și cu un an înainte pe săpătură, și a săpat cu noi practic la Poiana Cireșului și știam că o să se descurce în cazul în care este ceva și dacă e vreo distrugere extraordinară ne anunță, dacă mai dau de ceva ne anunță. Şi nu era o problemă, că asta este, așa se întâmplă, ne deplasăm imediat și ne întorceam la Piatră Neamț.



Cert e că, a doua zi, inginerul Daniel Popa și elevul din clasa a XII-a Andrei Smeu au mers la situl Piatra Neamț 1, un loc care se găsește la marginea orașului, chiar lângă unul dintre locurile de picnic ale nemțenilor, Poiana Căprioarei.

”Piatra Neamț 1” nu apare în Repertoriul Arheologic Național , dar profesorul Cârciumaru a spus pentru Libertatea că ”e, într-adevăr, un sit nou, în 2018 l-au descoperit Popa și un prieten al său, și în 2019 am luat aprobare, dar încă nu au venit documentele”.

Acolo, într-o ravenă, spun amatorii Popa și Smeu, au săpat începând cu ora 10 dimineața. După două ore, elevul de 18 ani a văzut statuia. ”La început am crezut că e o scoică”, a spus Andrei Smeu. Era 21 iunie 2019 și, susțin ei, descoperiseră prima statuie integrală de tip Venus din lume, din ultimul secol. Era impecabilă!



Cei doi norocoși spun că au sunat-o pe Elena Nițu, mâna dreaptă a profesorului Cârciumaru, care la început nu i-a crezut.

Când i-au trimis pe telefon poze cu statuia, povestesc ei, Elena Nițu, împreună cu încă doi colegi, Marian Leu și Florin Lupu, au plecat din Târgoviște spre Piatra Neamț. Ea le-a indicat să nu miște statuia din strat și să întărească zona.

Arheologii au ajuns din Târgoviște la Piatra Neamț în jurul orei 21.00. ”Da, cam pe la 9.00 seara”, a confirmat pentru ziar Florin Lupu, arheolog debutant și doctorand.

I-a întâmpinat o supriză. Pasionați de ”spiritele preistorice” şi pentru că ”era solstițiul de vară”, Popa și Smeu povestesc că ”i-am făcut și Elenei ritualul înainte de a intra în sit”.

Acolo, „au zis: «Ce facem, domnul Popa, ce facem acuma? Stăm, păzim statuia aicea?» Zic «Nu, luaţi-o, o ducem la hotel». Am pus-o în folie, fotografiile sunt…”, redă Popa dialogul cu arheologii. Smeu și Popa au pus la dispoziția Libertății pozele făcute de ei, în acea seară, în care se vede că era aproape noapte și apare o folie.



Eu am ţinut folia de aluminiu, Andrei a avut onoarea să o ridice, să o pună pe folie şi-am dus-o la hotel. Şi a doua zi, au tocmit un nenea care a filmat de la muzeul de istorie, am făcut aicea un scenariu, că am găsit-o.



Daniel Popa, inginer silvic: