Edilul își argumentează acțiunea prin faptul că declarațiile consilierului general și ale deputatului duc la scăderea credibilității primăriei și i se induce opiniei publice „o imagine negativă, nefavorabilă și de neîncredere față de activitatea primarului general a Primăriei Municipiului București”.

„(…) În cele două spețe, ca și cu alte ocazii peste care am trecut, se aduc acuzații total nefondate față de acțiuni municipale, fără nicio probă care să le susțină. Practicarea unor astfel de campanii defăimătoare, prin care se transmite în mod repetat că Primăria Capitalei ar prejudicia în vreun fel interesele populației, are ca efect să scadă credibilitatea instituției publice. Doresc să descurajez astfel de comportamente în societatea românească, de aceea am ales singura cale pe care o mai avem la dispoziție – cea legală. Nu este neapărat cea mai comodă cale, dar prefer să optez pentru o astfel de conduită decât să aleg – așa cum au optat ei – pentru calea ușoară a manipulării publice”, afirmă Gabriela Firea, printr-un comunicat de presă transmis sâmbătă de Primăria Capitalei.

În cererile de chemare în judecată depuse de primărie la Tribunalul București se arată că atât Roxana Wring, cât și Nicușor Dan, ar fi trebuit, dacă nu aveau suficiente informații documentate, să le ceară primăriei, astfel încât datele prezentate de cei doi să aibă și un punct de vedere oficial.

Firea cere scuze publice și daune morale de 100.000 de euro, bani care ar urma să fie investiți în proiecte sociale.

Roxana Wring: „Bucureștenii ar trebui să ceară daune morale de la PMB”

Contactată de Libertatea, Roxana Wring a declarat că acțiunea Gabrielei Firea și implicit a Primăriei Capitalei reprezintă nu doar o mișcare de victimizare, ci și o tentativă de intimidare, pe modelul „pumnului în gură practicat de Liviu Dragnea”.

„Toate declarațiile pe care le-am făcut referitoare la abordarea primăriei au fost toate bazate pe documente și investigații de presă. Dacă doamna Firea considera că sunt calmonii, putea veni cu declarații și dovezi care să infirme ce am spus, dar nu a făcut-o. Abia aștept să merg în instanță, pentru că eu consider că am dreptate”, a spus consilierul general USR.

Referitor la daunele morale de 100.000 de euro pe care le cere edilul, Roxana Wring a spus că bucureștenii sunt cei care ar trebui să-i ceară primăriei daune morale în valoarea sumelor de bani investiți în companiile municipale care nu funcționează.

