De Adrian Ilie,

Firea a vorbit despre posibila candidatură la prezidențiale în aceeași emisiune, ”Marius Tucă Show”, în care anunțase că își dorește un nou mandat la Primăria Capitalei.

Gabriela Firea spunea că o candidatură a sa ar fi posibilă ”în condițiile în care aș fi considerată de către colegii mei, de către partenerul ALDE și de foștii noștri colegi de la Pro România un candidat pentru zona de centru-stânga”.

Ea a estimat că, în lipsa unei asemenea coaliții, ar fi ”foarte dificil spre imposibil” ca persoana susținută de PSD să intre în turul II al prezidențialelor, iar liderii partidului trebuie să țină seama de acest lucru în discuțiile cu potențialii aliați.

”Dacă vor face această analiză împreună în perioada următoare, sunt și eu una dintre persoanele analizate. Nu am vrut să se spună că sunt un om politic încremenit în proiect și că nu mă pun la dispoziția colegilor mei măcar la nivelul unui proiect” Gabriela Firea

Ea a adăugat că, până acum, candidații perdanți ai PSD la alegerile prezindețiale erau concomitent și președinți ai partidului. ”Dacă tradiția ne-a fost nefastă, poate schimbăm ceva”, a comentat primarul general.

”Colegii mei trebuie să aibă de unde să aleagă. Est varianta damnei premier, am făcut și eu această declarație, este și domnul Tăriceanu. Nu vor putea spune că ”nu am avut soluții, și-a asumat doamna premier această corvoadă” (…) Am putea fi în situația să intrăm în cursă cu un candidat care nu are potențialul de a obține cele mai multe voturi”, a avertizat vicepreședintele PSD.

Întrebată ce va face dacă cele trei partide nu vor conveni să-i susțină candidatura, Firea a răspuns: ”Analizăm. Să ajungem în această situație.”

