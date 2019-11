De Daniel Ionașcu,

Virgil Popescu, ministrul Economiei, avertiza încă de săptămâna trecută că instanța ar putea decreta falimentul RADET și a cerut primăriei să fie pregătită.

Orice companie intrată în faliment trebuie să oprească activitatea, ceea ce ar pune în pericol alimentarea bucureștenilor.

RADET alimentează peste 560.000 de locuințe și 4.900 de instituții și companii în Capitală. Un număr de 1,2 milioane de oameni sunt dependenți de regia de stat.

Planul autorităților este ca activitatea RADET să fie preluată de către Termoenergetica, o companie municipală înființată în acest scop.

”Fac precizarea că o eventuală lichidare a RADET nu înseamnă dispariția sistemului de termoficare, pentru că activitatea Regiei va fi preluată de Compania Municipală Termoenergetica. Reamintesc bucureștenilor că am preluat RADET, în 2016, în insolvență de facto, și că am solicitat în repetate rânduri acordul consilierilor generali pentru o soluție de reorganizare a activității acestei regii, însă abia în luna februarie, în acest an, a fost acceptată soluția înființării Companiei Municipale Termoenergetica”, a afirmat Firea, într-un comunicat.