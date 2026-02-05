Potrivit Kommersant, o sursă rusă informată despre negocierile de la Abu Dhabi a declarat pentru agenția de presă TASS, un instrument de propagandă al Kremlinului, că problema teritorială este cea mai dificilă.

Kremlinul insistă ca Ucraina să-și retragă trupele din vestul Donbasului și să cedeze această regiune geografică în întregime. Ucraina, la rândul ei, refuză să recunoască cedarea vreunor teritorii, mai ales a celor pe care Rusia nu a reușit să le cucerească în aproape 12 ani de război, și solicită oprirea luptelor pe linia actuală a frontului.

Însă, potrivit sursei citate de TASS, Rusia nu se mulțumește doar cu eventuala cedare a Donbasului, ci vrea ca acest rapt teritorial să fie recunoscut de întreaga comunitate internațională. „Pentru partea rusă, acest aspect al recunoașterii Donbasului de către toate țările este considerat foarte important”, a declarat sursa respectivă, referindu-se la ultimele solicitări ale Kremlinului în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că „este prea devreme pentru a rezuma vreun rezultat” în negocierile de la Abu Dhabi, dar a precizat că delegația rusă, condusă de șeful serviciului secret militar GRU Igor Kostiukov, îi „raportează prompt” liderului rus Vladimir Putin discuțiile pe care le poartă în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Delegațiile din Ucraina și Rusia au început joi, sub medierea Statelor Unite, a doua zi din cea de-a doua rundă de negocieri trilaterale de la Abu Dhabi.

Volodimir Zelenski a spus în discursul său video nocturn că este esenţial ca discuţiile să conducă la o pace reală şi să nu ofere Rusiei o nouă oportunitate de a continua războiul. „Oamenii din Ucraina trebuie să simtă că situaţia se îndreaptă cu adevărat spre pace şi spre sfârşitul războiului, nu spre o situaţie în care Rusia foloseşte totul în avantajul său şi continuă atacurile”, a declarat șeful statului ucrainean.

În timp ce Ucraina acceptă compromisuri dureroase în schimbul păcii, Rusia nu dă dovadă de flexibilitate și încearcă să profite de dorința președintelui american Donald Trump de a încheia cât mai repede războiul. Kremlinul inventează „condiții de pace” de la o rundă de negocieri la alta și atacă tot mai brutal Ucraina, cum a fost cazul bombardamentelor din noaptea de luni spre marți cu 450 de drone și 71 de rachete de diferite tipuri.

În 2025, după fiecare discuție telefonică între Trump și Putin, Rusia creștea amploarea atacurilor aeriene asupra Ucrainei. Conform ONU, numărul civililor ucraineni uciși de Rusia a crescut dramatic de la începerea eforturilor diplomatice sub inițiativa administrației Trump. În 2025, 2.514 civili ucraineni au fost uciși în atacuri rusești, cu 31% mai mult decât în 2024 și cu peste 70% mai mult decât în 2023.

Numeroși observatori ai războiului din Ucraina și experți în relațiile internaționale au semnalat că Vladimir Putin nu este interesat de negocieri, dar îi face pe plac lui Donald Trump în speranța de a-l atrage de partea sa cu consecințele de rigoare: capitularea țării vecine, o ruptură între aliații occidentali și slăbirea Europei și a Americii.