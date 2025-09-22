Familia sa a achiziționat proprietăți imobiliare de 15 milioane de euro

În ultimii trei ani, familia procurorului general rus Igor Krasnov a achiziționat proprietăți imobiliare în valoare de aproximativ 15 milioane de euro, potrivit unei anchete FBK, care a fost fondată de fostul opozant rus Alexei Navalnîi, citată de Meduza.

După cum au descoperit colaboratorii lui Navalnîi, în 2022, Anna Krasnova, fosta soție a procurorului general, în vârstă de 33 de ani, a devenit proprietara unui apartament de 165 de metri pătrați în complexul rezidențial „Viața pe Plyushchikha” din centrul Moscovei. Fundația Anticorupție a estimat valoarea proprietății la 3,7 milioane de euro.

De asemenea, Vladimir Levchenko, soțul surorii procurorului general, a achiziționat un apartament în același complex. Acesta măsoară 140 de metri pătrați și este evaluat la aproximativ 3 milioane de euro.

În plus, fiul procurorului general, Mihail Krasnov, născut în 2023, a devenit proprietarul unui apartament de 304 metri pătrați în complexul rezidențial Zolotoy, vizavi de Kremlin. Fundația Anticorupție (FBK) a estimat valoarea acestuia la 7,7 milioane de euro.

Bunurile nu apar în declarația de venituri a procurorului general

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Bunurile soției și fiului procurorului general nu apar în declarația de venituri a acestuia, deoarece Igor și Anna Krasnov au divorțat în 2017. FBK susține că divorțul cuplului din 2017 a fost fictiv, deoarece aceștia continuă să locuiască în aceeași locuință, să călătorească împreună, iar copilul lor s-a născut în 2023, la șase ani după divorț.

Igor Krasnov, procurorul general al Federației Ruse. Foto: Profimedia

Igor Krasnov a lucrat în cadrul autorităților de anchetă de la începutul anilor 2000. Din 2011, când a fost înființat Comitetul de Investigații, a lucrat în cadrul aparatului central, iar din aprilie 2016 a ocupat funcția de șef adjunct al agenției sub conducerea lui Alexander Bastrykin.

În ianuarie 2020, Vladimir Putin l-a numit pe Krasnov procuror general. În august 2025, Krasnov a depus o cerere pentru funcția de președinte al Curții Supreme, rămasă vacantă după moartea Irinei Podnosova. El a devenit singurul candidat pentru această funcție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE