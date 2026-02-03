Poliția a cerut arestarea preventivă a celui supranumit „Regele Liniuțelor” pentru 4 săptămâni, motivând riscul comiterii altor infracțiuni. Avocata sa, Ellen Andenæs, a confirmat arestarea.

Høiby a fost prezentat unui medic la un spital din estul Norvegiei și examinat acolo. El fost vizitat de mama sa, prințesa moștenitoare Mette-Marit, de prințul moștenitor Haakon și de prințesa Ingrid Alexandra.

Marius Høiby va apărea în fața Tribunalului Districtual din Oslo pe 3 februarie, fiind acuzat de 38 de infracțiuni, printre care violul a 4 femei, atacul asupra unei foste partenere, amenințări, distrugerea proprietății acesteia, precum și infracțiuni legate de droguri și conducere ilegală.

Dacă este găsit vinovat, riscă o pedeapsă de peste 10 ani de închisoare.

Deși Palatul Regal norvegian susține că Marius Borg Høiby nu este membru al familiei regale și nu are statut de personalitate publică, el este perceput ca un apropiat al acesteia.

Mama sa, Mette-Marit, l-a născut în timpul unui mariaj anterior, înainte de a se căsători, în 2001, cu prințul moștenitor Haakon. Regele Norvegiei, Harald al V-lea, în vârstă de 88 de ani, a fost bunic adoptiv pentru Høiby.

Potrivit procurorilor, unul dintre cazurile de viol datează din 2023, când Høiby ar fi agresat o femeie în timp ce aceasta dormea. Høiby a recunoscut parțial vinovăția în unele cazuri, dar neagă acuzațiile legate de violența sexuală.

Mette-Marit suferă de o boală gravă, fibroză pulmonară, diagnosticată în 2018. În prezent, ease pregătește pentru o intervenție chirurgicală de transplant pulmonar.

