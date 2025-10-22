Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Motoare vechi și ieftine, montate pe drona-rachetă Flamingo

Potrivit unui articol al Defense România, Flamingo, care mai poartă și numele FP-5, este o dronă modulară cu o încărcătură utilă de 1.150 kg și o rază de peste 3.000 km. Denis Știlerman, coproprietar și designer-șef la Fire Point, compania producătoare, a oferit detalii despre această inovație într-un interviu pentru publicația NV.

El descrie Flamingo ca fiind „o dronă, codificată ca dronă” și nu o rachetă clasică.

Flamingo este, de fapt, un planor modular pe care se pot monta diverse motoare disponibile pe piață. Ideea din spatele acestui concept este utilizarea motoarelor vechi, ieftine și eficiente, care mai au încă ore de funcționare.

Potrivit lui Știlerman, unul dintre motoarele folosite pentru Flamingo este AI25TL, proiectat în anii 1960 de compania ucraineană Motor Sich pentru aeronave de antrenament.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Drona Flamingo zboară cu până la 950 km/h

Încărcătura utilă a Flamingo este de 1.150 kg, conform lui Știlerman. Această capacitate a atras atenția presei internaționale. Associated Press a raportat o rază de acțiune de peste 3.000 km, iar Defence Express a menționat o viteză de până la 950 km/h.

Flamingo vs. Tomahawk

Tomahawk este o rachetă de croazieră matură, testată în numeroase conflicte, proiectată pentru lansare de pe nave și submarine, cu sisteme avansate de ghidare, capabilitate de rerutare în zbor și o precizie foarte bună; poartă tipic un focos unitar de aproximativ 450 kilograme și are o rază operațională clasificată, dar public se menționează până la 2500 de kilometri în diferite variante.

Flamingo (FP-5) este proiect ucrainean relativ nou (2025), cu revendicări de gamă lungă ( aproximativ 3.000 km) și un focos foarte mare (aproximativ 1.150 kilograme), conceput pentru producție rapidă şi costuri mai mici pe unitate, dar cu o arhitectură de ghidare mai simplificată și cu maturitate operațională mai redusă decât Tomahawk.

Drona-rachetă Flamingo este construită într-o fabrică secretă din Ucraina

Conform AP, într-o fabrică secretă, Ucraina ar produce o rachetă Flamingo pe zi, cu planuri de a crește producția la șapte pe zi.

Fire Point a decis să facă public proiectul pentru a demonstra capacitatea Ucrainei de a-și apăra teritoriul și Europa.

Unii experți pun la îndoială viteza de dezvoltare a proiectului, considerând suspect faptul că o asemenea platformă a apărut în doar câteva luni. Cu toate acestea, Flamingo reprezintă un exemplu al capacității Ucrainei de a inova în condiții dificile.

Epopeea rachetelor Tomahawk

Ucraina, condusă de preşedintele Volodimir Zelenski, a solicitat SUA să furnizeze rachete Tomahawk pentru a-şi extinde capacitatea de lovire în adâncime în teritoriul rus — rachete cu rază lungă ce ar putea atinge infrastructură strategică rusă.

SUA, prin vocea vicepreşedintelui JD Vance şi alţi oficiali, au confirmat că „se analizează” posibilitatea furnizării Tomahawk-urilor către Ucraina, dar decizia finală aparţine preşedintelui Donald Trump.

Rusia, prin preşedintele Vladimir Putin, a avertizat clar că livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar constitui „o etapă calitativ nouă de escaladare” şi ar putea deteriora grav relaţiile dintre Washington şi Moscova.

Într-un final, după o întâlnire la Casa Albă ce a avut loc pe 17 octombrie 2025, Volodimir Zelenski a plecat cu mâna goală după ce Donald Trump a refuzat să îi dea rachetele Tomahawk.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE