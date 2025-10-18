Întâlnirea Trump-Zelenski

Zelenski a declarat după întrevedere că au discutat despre rachetele cu rază lungă de acțiune, dar a evitat să facă declarații pe această temă „deoarece Statele Unite nu doresc o escaladare”. Trump a îndemnat pe rețelele sociale Kievul și Moscova să înceteze ostilitățile.

Întrevederea a avut loc la o zi după ce Trump a vorbit la telefon cu președintele rus Vladimir Putin, convenind să se întâlnească în curând la Budapesta. Zelenski consideră că utilizarea rachetelor Tomahawk împotriva instalațiilor energetice rusești ar slăbi economia de război a lui Putin.

Deși nu a exclus această posibilitate, Trump a fost evaziv: „Sperăm că nu vor avea nevoie de ele, sperăm că vom putea termina războiul fără să ne gândim la avioanele Tomahawk”, adăugând că America avea nevoie de arme. El a mai spus că trimiterea rachetelor ar fi „o escaladare, dar vom discuta despre asta”.

Reacția lui Zelenski

Liderul ucrainean a sugerat că țara sa ar putea oferi drone în schimbul avioanelor Tomahawk. El l-a felicitat pe Trump pentru rolul în asigurarea primei faze a unui acord de pace în Orientul Mijlociu, sugerând că acesta ar putea ajuta la încheierea războiului din Ucraina.

Întrebat dacă pleacă mai optimist că Ucraina va primi Tomahawks, Zelenski a răspuns: „Sunt realist”. Ulterior, el a anunțat pe X că a discutat cu liderii europeni despre întâlnirea cu Trump.

Reacții internaționale

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că apelul cu liderii europeni a fost „productiv” și a promis sprijin continuu pentru Ucraina. În ultimele zile, Trump a arătat deschidere față de ideea de a vinde Tomahawks, deși Putin a avertizat că acest lucru ar tensiona relațiile ruso-americane.

Trump speră că o întâlnire față în față cu Putin în Ungaria va duce la discuții de pace ample. El a declarat că apelul său recent cu liderul rus a fost „foarte productiv” și că echipe din Washington și Moscova se vor întâlni săptămâna viitoare.

Donald Trump a fost întrebat dacă președintele rus Vladimir Putin ar încerca să tragă de timp propunând un alt summit față în față cu liderul american, la Budapesta. O astfel de întâlnire va amâna probabil decizia lui Trump cu privire la permisiunea pe care ar putea să o acorde sau nu Ucrainei de a utiliza rachete de croazieră Tomahawk în război.

