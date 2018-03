Flanco Retail a închis anul trecut 10 magazine și a deschis alte 17, compania terminând anul 2017 cu un număr de 125 de unități. Flanco se concentrează tot mai mult pe orașele medii, închizând magazinele din mall-uri, ca urmare a dezvoltării tot mai mari a vânzărilor online.

”La finalul lui 2017, Flanco Retail deținea o rețea de 125 de magazine, dintre care 17 magazine nou deschise, 8 magazine reamenajate și 6 magazine relocate. În același timp, retailerul a închis anul trecut un număr de 10 magazine, care, în contextul expansiunii vânzărilor online, nu și-au mai dovedit rentabilitatea. Flanco se concentrează, în continuare, pe prezența în orașele medii, drept urmare, în acest an, alte 6 magazine din mall-uri au fost închise. În perioada ianuarie 2017-februarie 2018 compania a finalizat astfel un plan de încetare a operării unui număr de 16 magazine”, se arată într-un comunicat al companiei.

An istoric pentru Flanco

Flanco a consemnat anul trecut vânzări totale de 983 de milioane de lei, un record în istoria companiei, consemnând o creștere de 7% față de anul 2016.

”Dincolo de vânzările istorice, anul trecut a însemnat pentru Flanco și unul de reașezare și balansare a prezenței noastre în țară, pe criterii de eficiență – am deschis magazine noi (ne-am extins prezența în alte 13 orașe), am relocat alte magazine, am închis puncte de lucru cu performanțe slabe, în special din incinta câtorva mari centre comercial”, a declarat Dragoș Sîrbu, directorul general al Flanco.

”Cum era de așteptat, online-ul ocupă o pondere tot mai mare în vânzările noastre. Dar creșterea cea mai spectaculoasă am văzut-o la comenzile și tranzacțiile de pe mobil, de peste 91%, precum și la creditarea online, de peste 270%”, a mai adăugat șeful Flanco.

Investiții în magazine și oameni

Compania, deținută de către antreprenorul Iulian Stanciu, a investit anul trecut 8 milioane de lei, din care 60% s-au dus către deschiderea, relocarea sau reamenajarea spațiilor sale, iar 20% în pregătirea angajaților.

”În 2017, Flanco și-a îmbunătățit calitatea serviciilor de curierat, implementând o platformă pentru urmărirea eficientă a livrărilor la domiciliu. Astfel, 9 din 10 clienți care au ales serviciul de livrare la domiciliu au primit coletul în mai puțin de 48h”, mai arată compania.

Centre afterschool

Pentru al doilea an consecutiv, compania a compania a finanțat programul Nouă Ne Pasă, care urmărește combaterea abandonului școlar prin deschiderea de centre de tip afterschool pentru copiii defavorizați din mediul rural. Astfel, programul s-a extins anul trecut de la 6 la 15 școli, respectiv de la 150 de copii la 600 copii din toată țara.

Țintă de un miliard de lei pentru 2018

Pentru 2018, compania urmărește să mențină ritmul de creștere de 5-7% și să ajungă la vânzări de peste 1 miliard de lei. Compania vrea să deschidă 15 magazine noi.

”In 2018 vom investi o sumă semnificativă în deschiderea a 15 noi magazine, majoritatea de tip box, în parcuri comerciale, și în reamenajarea celor mai importante magazine ale rețelei, păstrând focusul în mediul online, în special pe mobile dar și pe integrarea tehnologiei în procesul de dezvoltare a calității forței și actului de vânzare”, a mai arătat șeful Flanco Retail, în comunicat.

Iulian Stanciu, proprietarul lanțului de magazine Flanco, este, la rândul său, directorul executiv al retailerului online eMag, cel mai mare din România. Stanciu este și acționar minoritar la eMag, principalul deținător fiind gigantul sud-african Naspers.