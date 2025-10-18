Medicul Flavia Groșan din Oradea, în comă la Terapie Intensivă

Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscută pentru controversele din timpul pandemiei de COVID-19, se află în comă la Spitalul Județean din Oradea. Potrivit unui articol publicat de Ebihoreanul.ro, doctorița a fost internată în secția de Terapie Intensivă după ce i s-a făcut rău la domiciliu.

Starea de sănătate a Flaviei Groșan a generat o avalanșă de reacții pe rețelele sociale. Mii de oameni au transmis mesaje de susținere și rugăciune pentru medicul aflat în stare critică.

Care este starea doctoriței din Oradea

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, Flavia Groșan a fost internată în noaptea de joi spre vineri, 16/17 octombrie. Soțul ei a sunat la 112 în jurul orei 1.40, după ce a găsit-o inconștientă acasă.

Sursele medicale citate de publicația locală indică faptul că Flavia Groșan se află în comă și este ventilată artificial. I-au fost descoperite multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale.

Prognosticul de supraviețuire este descris ca fiind „extrem de rezervat”. Se pare că medicul suferea de cancer de câțiva ani, fiind cunoscută această situație în mediul medical local.

Recomandări Marius Constantinescu a scris o carte în care îi învață pe copii și pe adulți cum să înțeleagă opera: „Este una dintre cele mai caricaturizabile arte”

Val de mesaje ironice în mediul online, după internarea doctoriței Flavia Groșan

Cazul medicului controversat din Oradea a generat un val de reacții în mediul online. Polițistul Marian Godină a vorbit în online despre controversele în care a fost implicată doctorița acum patru ani, în plină pandemie de COVID-19.

„Acest caz e unul trist și arată neputința autorităților. Această femeie care avea ea însăși nevoie de ajutor, era vizibil acești lucru, a tratat oameni după ureche, ajungând până la a se trata pe ea, la fel”, a scris Marian Godină.

„Are mulți pe conștiința”, a mai scris o persoană în mediul online.

„Când distrugi viața cuiva cu o minciună…..Ia-o ca un împrumut pe care va trebui să-l plătești înapoi cu DOBÂNDĂ!!!”, a mai transmis un internaut.

Simpatizanții Flaviei Groșan au transmis rugăciuni și mesaje de încurajare

Internauții s-au împărțit în două tabere după vestea că Flavia Groșan a fost internată în spital. Pe lângă mesajele ironice și valul de critici, simpatizanții doctoriței din Oradea au transmis și o mulțime de mesaje de încurajare și rugăciuni.

„Să ne rugăm pentru doamna doctor Flavia Groșan, o profesionista desăvârșită ce s-a luptat cu Sistemul în timpul de tristă amintire al c@vrigului și care acum se află în comă profundă, pe un pat de spital!!! O doamnă curajoasă și demnă, care a descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile, fără atâtea victime nevinovate, legate de pat, intubate cu oxigen industrial și chinuite prin spitale, o profesionista umilita din pacate de Colegiul Medicilor și de presarii plătiti de gl@balisti !!!

Un exemplu de rezilienta, cinste și onoare, ce ar merita, pe drept cuvânt, omagiul întregii societăți! Jos pălăria, doamna doctor!!! Respect”, a scris Adriana Bahmuțeanu, pe Facebook.

„Te rugăm Cuvioase Gherontie ai grijă de sănătatea doctoriței noastre Flavia , vă rugăm pe toți Sfinții pt sănătatea ei”, a mai scris un internaut.

Flavia Groșan, în centrul unor controverse în timpul pandemiei

Flavia Groșan a devenit cunoscută în timpul pandemiei de COVID-19 pentru declarațiile sale controversate. Ea a susținut că în spitale medicii „omorau pacienți” și a promovat metode alternative de tratament pentru virus. În urmă cu doar două luni, Flavia Groșan a relansat un fake news vechi de trei ani.

În zilele premergătoare internării, medicul a postat pe contul său de Facebook despre probleme de sănătate. Pe 10 octombrie, ea menționa că suferea de „tuse epuizantă” și avea o „durere atroce la întreg plămân”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE