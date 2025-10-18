Medicul Flavia Groșan din Oradea, în comă la Terapie Intensivă

Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscută pentru controversele din timpul pandemiei de COVID-19, se află în comă la Spitalul Județean din Oradea. Potrivit unui articol publicat de Ebihoreanul.ro, doctorița a fost internată în secția de Terapie Intensivă după ce i s-a făcut rău la domiciliu.

Starea de sănătate a Flaviei Groșan a generat o avalanșă de reacții pe rețelele sociale. Mii de oameni au transmis mesaje de susținere și rugăciune pentru medicul aflat în stare critică.

Care este starea doctoriței din Oradea

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, Flavia Groșan a fost internată în noaptea de joi spre vineri, 16/17 octombrie. Soțul ei a sunat la 112 în jurul orei 1.40, după ce a găsit-o inconștientă acasă.

Sursele medicale citate de publicația locală indică faptul că Flavia Groșan se află în comă și este ventilată artificial. I-au fost descoperite multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale.

Prognosticul de supraviețuire este descris ca fiind „extrem de rezervat”. Se pare că medicul suferea de cancer de câțiva ani, fiind cunoscută această situație în mediul medical local.

Marius Constantinescu a scris o carte în care îi învață pe copii și pe adulți cum să înțeleagă opera: „Este una dintre cele mai caricaturizabile arte”
Recomandări
Marius Constantinescu a scris o carte în care îi învață pe copii și pe adulți cum să înțeleagă opera: „Este una dintre cele mai caricaturizabile arte”

Val de mesaje ironice în mediul online, după internarea doctoriței Flavia Groșan

Cazul medicului controversat din Oradea a generat un val de reacții în mediul online. Polițistul Marian Godină a vorbit în online despre controversele în care a fost implicată doctorița acum patru ani, în plină pandemie de COVID-19.

„Acest caz e unul trist și arată neputința autorităților. Această femeie care avea ea însăși nevoie de ajutor, era vizibil acești lucru, a tratat oameni după ureche, ajungând până la a se trata pe ea, la fel”, a scris Marian Godină.

„Are mulți pe conștiința”, a mai scris o persoană în mediul online.

„Când distrugi viața cuiva cu o minciună…..Ia-o ca un împrumut pe care va trebui să-l plătești înapoi cu DOBÂNDĂ!!!”, a mai transmis un internaut.

Simpatizanții Flaviei Groșan au transmis rugăciuni și mesaje de încurajare

Internauții s-au împărțit în două tabere după vestea că Flavia Groșan a fost internată în spital. Pe lângă mesajele ironice și valul de critici, simpatizanții doctoriței din Oradea au transmis și o mulțime de mesaje de încurajare și rugăciuni.

„Să ne rugăm pentru doamna doctor Flavia Groșan, o profesionista desăvârșită ce s-a luptat cu Sistemul în timpul de tristă amintire al c@vrigului și care acum se află în comă profundă, pe un pat de spital!!! O doamnă curajoasă și demnă, care a descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile, fără atâtea victime nevinovate, legate de pat, intubate cu oxigen industrial și chinuite prin spitale, o profesionista umilita din pacate de Colegiul Medicilor și de presarii plătiti de gl@balisti !!!

Un exemplu de rezilienta, cinste și onoare, ce ar merita, pe drept cuvânt, omagiul întregii societăți! Jos pălăria, doamna doctor!!! Respect”, a scris Adriana Bahmuțeanu, pe Facebook.

„Te rugăm Cuvioase Gherontie ai grijă de sănătatea doctoriței noastre Flavia , vă rugăm pe toți Sfinții pt sănătatea ei”, a mai scris un internaut.

Flavia Groșan, în centrul unor controverse în timpul pandemiei

Flavia Groșan a devenit cunoscută în timpul pandemiei de COVID-19 pentru declarațiile sale controversate. Ea a susținut că în spitale medicii „omorau pacienți” și a promovat metode alternative de tratament pentru virus. În urmă cu doar două luni, Flavia Groșan a relansat un fake news vechi de trei ani.

În zilele premergătoare internării, medicul a postat pe contul său de Facebook despre probleme de sănătate. Pe 10 octombrie, ea menționa că suferea de „tuse epuizantă” și avea o „durere atroce la întreg plămân”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primarul interimar al Capitalei anunță măsuri de urgență și sprijin pentru victimele exploziei din Rahova: „A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imaginile durerii și detalii tulburătoare. Mama și iubitul femeii gravide găsite fără viață în blocul din Rahova au privit disperați cum trupul ei a fost extras cu două macarale. Ce a dezvăluit mama îndurerată va conta în anchetă!
Viva.ro
Imaginile durerii și detalii tulburătoare. Mama și iubitul femeii gravide găsite fără viață în blocul din Rahova au privit disperați cum trupul ei a fost extras cu două macarale. Ce a dezvăluit mama îndurerată va conta în anchetă!
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
Elle.ro
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.RO
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
Doliu la nivel înalt în România! A murit și ea! Suferință și tăcere după pierderea devastatoare, mult prea devreme: „A suferit mult, Dumnezeu să-i închidă rănile”. Ce legătură avea Dana Barb cu Adrian Năstase
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la nivel înalt în România! A murit și ea! Suferință și tăcere după pierderea devastatoare, mult prea devreme: „A suferit mult, Dumnezeu să-i închidă rănile”. Ce legătură avea Dana Barb cu Adrian Năstase
Noi imagini cu Elena Lasconi, în Paradisul ei din Câmpulung! Primărița s-a pus pe grădinărit! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Avantaje.ro
Noi imagini cu Elena Lasconi, în Paradisul ei din Câmpulung! Primărița s-a pus pe grădinărit! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Blocul din București, unde a avut loc o explozie care a ucis trei oameni, va fi demolat, arată un raport ISC
Știri România 20:37
Blocul din București, unde a avut loc o explozie care a ucis trei oameni, va fi demolat, arată un raport ISC
Locatarii blocului care a explodat în Rahova au la dispoziție trei modalități de relocare și vor primi un ajutor de 1.500 de lei
Știri România 20:20
Locatarii blocului care a explodat în Rahova au la dispoziție trei modalități de relocare și vor primi un ajutor de 1.500 de lei
Parteneri
Detalii despre starea medicului Flavia Groșan, diagnosticată cu tumoare pulmonară cu metastaze. „Este intubată și ventilată mecanic”
Adevarul.ro
Detalii despre starea medicului Flavia Groșan, diagnosticată cu tumoare pulmonară cu metastaze. „Este intubată și ventilată mecanic”
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!”
Fanatik.ro
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!”
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Financiarul.ro
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Monden

Motivul pentru care Maria Constantin nu își dorește un copil cu Robert Stoica. „Asta mi-ar mai trebui. E un pic cam deplasat”
Stiri Mondene 16:45
Motivul pentru care Maria Constantin nu își dorește un copil cu Robert Stoica. „Asta mi-ar mai trebui. E un pic cam deplasat”
Lupu Rednic, detalii despre căsnicia de 33 de ani cu soția lui, Cornelia. „Să revenim la lucrurile serioase”
Stiri Mondene 16:00
Lupu Rednic, detalii despre căsnicia de 33 de ani cu soția lui, Cornelia. „Să revenim la lucrurile serioase”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi
ObservatorNews.ro
Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
Libertateapentrufemei.ro
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
Parteneri
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.ro
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri ambiţioase
Mediafax.ro
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri ambiţioase
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Iubitul tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova este distrus de durere! Bărbatul se afla la muncă în timpul tragediei și nici măcar nu bănuia în acele momente că partenera și copilul său s-au stins într-un mod atât de cumplit: „Mi se spun tot
KanalD.ro
Iubitul tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova este distrus de durere! Bărbatul se afla la muncă în timpul tragediei și nici măcar nu bănuia în acele momente că partenera și copilul său s-au stins într-un mod atât de cumplit: „Mi se spun tot

Politic

„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%”, spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Politică 17:23
„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%”, spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Politică 17 oct.
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Parteneri
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
ZiaruldeIasi.ro
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol
Fanatik.ro
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift