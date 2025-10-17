Doctorița este intubată și ventilată mecanic

Flavia Groșan, o doctoriță din Oradea, cunoscută prin „tratamentele minune” din pandemia de Covid, a avut în noaptea de joi spre vineri un stop cardiac, fiind resuscitată, potrivit unor surse citate de Bihoreanul.

Ea a fost internată în secția de Terapie Intensivă a spitalului, fiind intubată şi ventilată mecanic. Prognosticul de supraviețuire este „extrem de rezervat”, Flavia Groșan fiind cunoscută în mediul medical local ca suferindă de cancer de câțiva ani. I-au fost descoperite multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale.

Ultimele postări făcute pe rețelele de socializare

În ultima postare făcută pe pagina personală de Facebook, pe 12 octombrie, ea a scris: „Să nu regreți nimic. Să trăiești dincolo de monotonia lumii și superstițiile lor bolnăvicioase.”

De asemenea, vineri, 10 octombrie, Flavia Groșan posta pe contul de Facebook că va merge urgent la investigații: „Am crezut ca mor. Nu credeam ca voi trece noaptea. Oricare dintre dumneavoastră ați fi fugit în spital. Slavă Domnului, am supraviețuit. Dar luni urgent la investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”.

Pe pagina „PneumoMed” (cabinetul unde activa ca pneumolog) ea a susținut că suferea de „tuse epuizantă” și că avea o „durere atroce la întreg plămân”.

„Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fă ce face popa, fă ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N-am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi-a confirmat durerile torace”, scria aceasta.

Era anchetată de Colegiul Medicilor

Flavia Groșan a susținut, recent, pe rețelele de socializare, că un bărbat nevaccinat ar fi prezentat simptome grave după ce a avut contact intim cu o femeie vaccinată împotriva COVID. În urma acestor afirmații, Colegiul Medicilor Bihor a declanșat o anchetă disciplinară, catalogând afirmațiile ca fiind „inepție medicală”.

Ședința Comisiei de Disciplină a Colegiului, care putea s-o sancționeze inclusiv cu suspendarea dreptului de a practica profesia de medic, era programată pentru marți, 21 octombrie.

În pandemia de Covid, Flavia Groșan a devenit cunoscută pentru pretenția – nesusținută de nicio probă – că ar face „minuni”, vindecând 1.000 de persoane infectate cu Covid cu un antibiotic banal. Ea a mai susținut că în spitale medicii ar ucide pacienții, administrându-le oxigen terapeutic, care le-ar provoca edeme cerebrale, precum și medicamente nocive.

