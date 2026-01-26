Florentina Nițescu a dispărut în Italia, în ianuarie 2013

Florentina Nițescu a dispărut fără urmă în ianuarie 2013. Locuia în Albareto, Italia, împreună cu partenerul său, Paolo Devincenzi, și fiul lor de aproape doi ani. Potrivit lui Devincenzi, în ziua dispariției, Florentina ar fi primit un mesaj de pe un număr din România, care a declanșat o discuție aprinsă între cei doi. După ceartă, femeia ar fi ieșit din casă și nu s-a mai întors.

Într-o intervenție la acea vreme în cadrul emisiunii „Chi l’ha visto?”, Devincenzi a afirmat că Florentina ar fi plecat de bunăvoie, deși aceasta lăsa în urmă un copil mic. Potrivit sursei citate, partenerul a raportat dispariția pe 31 ianuarie 2013, la aproximativ șase zile după eveniment, un detaliu care a ridicat suspiciuni în cadrul anchetei. Autoritățile italiene au demarat cercetări ample, inclusiv percheziții la domiciliul bărbatului, confiscând un autoturism și un camion pentru investigații suplimentare.

Căutări extinse și ipoteze controversate

Anchetatorii au verificat zonele din Albareto, râurile Gotra și Taro, și terenurile din Boschetto, cu ajutorul unităților canine. Având în vedere că Devincenzi lucra în domeniul serviciilor funerare, au fost inspectate inclusiv cimitirele din regiune. Conform Corriere della Sera, au fost verificate aproximativ 900 de nișe funerare din Albareto.

Totuși, în ciuda eforturilor, niciun indiciu clar nu a fost descoperit. Un alt detaliu investigat a fost utilizarea neclară a 753 de litri de carburant, achiziționați de Devincenzi între 24 și 27 ianuarie 2013, folosind cinci carduri aparținând unei companii din Parma. Această cantitate ridicată a generat întrebări, dar bărbatul a refuzat să dea explicații în 2016, când a fost investigat pentru utilizarea necorespunzătoare a cardurilor.

Cazul s-a răcit, iar investigația s-a oprit în 2018

Paolo Devincenzi a fost pentru o lungă perioadă unicul suspect într-un dosar de omor voluntar și ascundere de cadavru. În mai 2018 însă, acuzațiile împotriva sa au fost arhivate din lipsă de probe. Trupul Florentinei Nițescu nu a fost niciodată găsit, iar în 2026, Devincenzi, prin avocatul său Sandro Milani, a cerut declararea morții prezumate, conform normelor care permit acest lucru după un interval de zece ani.

Moartea prezumată este o decizie juridică ce produce aceleași efecte ca un deces confirmat, incluzând deschiderea succesiunii și încetarea căsătoriei. Copilul Florentinei, rezultat din relația cu Devincenzi, a fost crescut de tatăl său, cu sprijinul bunicii paterne.

Apelul disperat al familiei Florentinei Nițescu

Familia Florentinei, inclusiv fratele și sora ei, a participat la căutări încă de la început, fără să obțină vreun răspuns. „Chi l’ha visto?” a reluat apelul public, subliniind importanța oricărui detaliu care ar putea ajuta la elucidarea dispariției: „Orice amănunt poate conta”.

După 13 ani de incertitudine, cazul rămâne o rană deschisă, în special pentru familia din România a Florentinei.