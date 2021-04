„Eu îi cer public vicepremierului Dan Barna, care este coordonatorul Ministerului Sănătății, să ne spună dacă știa despre aceste lucruri și ce măsuri a dispus”, a declarat Florin Cîțu, vineri, 16 aprilie, la o conferință de presă organizată la Primăria Cluj.

Premierul a refuzat să comenteze declarațiile făcute de fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, care l-a acuzat că a devenit „primul epidemiolog al ţării”.

„Nu comentez declarațiile. Vă dați seama cum ar fi să comentez declarațiile celor din Opoziție în fiecare zi? Nu aș avea timp. Avem de trecut țara prin pandemie, lucuri importante de facut. Nu comentez opinii personale, vă dați seama, dar îi asigur pe români că guvernarea este solidă, coaliția funcționează”, a spus Cîțu.

Întrebat din nou de ce l-a demis pe Vlad Voiculescu, Florin Cîțu a lăsat de înțeles că fostul ministru nu a început reforma în minister.

„Anul trecut am fost ministrul finanțelor și am făcut un lucru pe care nu l-a mai făcut alt ministru. Am arătat că se poate face reformă și am început din propriul minister. Reforma începe cu propriul minister, aproape de tine”, a zis el.

„Mă consult cu toți miniștrii”

Întrebat cât de des s-a consultat cu fostul ministru Vlad Voiculescu, Florin Cîțu a răspuns că el se consultă cu toți miniștrii.

„De fiecare dată mă consult cu toţi miniştrii în şedinţe de Guvern şi au fost miniştri care au adus note de informare cu situaţii dificile, unele în confidenţial, alte la public. De fiecare dată ne-am consultat cu toţi miniştrii când au prezentat o problemă în şedinţa de Guvern”, a spus prim-ministrul.

Cîțu: „Eu fac reforma, nu doar declar că o fac”

Întrebat dacă mai urmează o remaniere și dacă are o listă scurtă, premierul a evitat un răspuns concret.

„Rolul meu este de a mă asigura că guvernarea funcționează. Ceea ce am promis, reformă, vom face. Am fost cel care a început şi a prezentat public ce reforme vrem să facem, am spus despre legea pensiilor, legea salarizării”, a afirmat el.

„Eu nu mă dau în spate de la reformă, voi face reforma în continuare. Dar eu fac reforma, nu doar declar că o fac”, a menționat Cîţu.

Cîțu: „Nu comentez declarațiile unei persoane care acum este în Opoziție”

Întrebat ce părere are despre declarațiile lui Vlad Voiculescu, care a afirmat că a fost demis politic, Cîțu a spus din nou că nu răspunde declarațiilor venite din Opoziție

„Eu nu comentez declarațiile unei persoane care acum este în Opoziție. Repet, nu comentez nici ce spune domnul Ciolacu”, a mai spus premierul.

„În ceea ce privește membrii Cabinetului, există un atribut constituțional al premierului. Cu toții am fost de acord cu acest atribut constituțional”, a mai afirmat Cîțu.

Iar cu referire la afirmațiile lui Vlad Voiculescu, cel care spusese că „credeam că am depășit epoca epoleților”, șeful Executivului a replicat: „Sunt acuzații care seamănă foarte mult cu ceea ce aud în Parlament de foarte multe ori, dar de la Opoziție”.

Citeşte şi:

PSD îi cere lui Klaus Iohannis „să iasă din letargie” și să rezolve problema din Guvern

Spitalul de copii Grigore Alexandrescu, disponibil să primească adulți bolnavi de COVID

PARTENERI - GSP.RO Bendeac a dat peste Pițurcă într-un magazin de pe Victoriei: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”. Gestul incredibil făcut de antrenor

Playtech.ro Femeie din Cluj, MOARTĂ în ATI la 2 luni de la rapelul Pfizer. Ce au descoperit medicii despre plămânii ei

Observatornews.ro Ce a pățit un tânăr de 21 de ani din Marea Britanie care obișnuia să bea zilnic 4 doze de energizant. Medicii i-au spus că un transplant i-ar putea salva viața

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2021. Leii trebuie să își tempereze propriile porniri războinice și dorința de a se impune

Știrileprotv.ro „Creatura periculoasă” care a băgat spaima în locuitorii din Cracovia. Oamenii nu au mai deschis geamurile de frică. Este incredibil ce era, de fapt

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)