„Eu vreau să meargă mai departe această coaliție. Pentru mine este cea mai bună soluție, dar nu ne rugăm de nimeni. PNL nu se roagă de nimeni. Eu sunt garantul reformelor din planul de guvernare și vor merge mai departe așa cum am spus, cu sau fără partenerii noștri. De preferat ar fi cu ei, dar dacă nu, românii nu vor suferi”, a precizat Florin Cîțu.

Premierul a arătat că după ce va deveni președinte al PNL în urma alegerilor interne din 25 septembrie îi va invita la discuții pe cei de la USR, dar vor trebui să renunțe la moțiunea de cenzură alături de AUR.

„Eu i-am tot chemat la discuții, să scape de AUR și apoi pot veni la discuții. Lucrurile sunt simple, vor discuta cu președintele PNL. Eu nu voi mai permite ce s-a întâmplat cu PNL în ultima perioadă în care președintele (n.r. Ludovic Orban) împreună cu USR, AUR și PSD încearcă prin tot felul de manevre să dea jos guvernul României condus de PNL cu un premier liberal. A vrut să folosească în lupta internă aceste instrumente pentru a avea câștig de cauză.

Aș vrea să terminăm și cu ipocrizia pe care o văd în Parlamentul României. Niște parteneri care se asociază cu niște extremiști plâng după voturile PSD și țipă ca nimeni altcineva să nu facă negocieri. Locul USR după ce se curăță de AUR este totuși la guvernare, dar eu vă spun că nu ne rugăm de ei. PNL merge și guvernează pentru români, merge mai departe”, a precizat Florin Cîțu.

El a respins acuzațiile că vrea să formeze o guvernare alături de PSD, pe modelul Uniunii Social Liberale.

„Eu sunt în politică din 2016, nu am candidat pe liste USL, nu am fost în guverne minoritare. Anul trecut când eram în guvern am fost cel mai atacat personaj de către PSD. Este de notorietate lupta mea din Parlament cu PSD”, a precizat Florin Cîțu.

În privința demiterii lui Stelian Ion din fruntea Ministerului Justiției, decizie care a dus la ruperea coaliției și la ieșirea USR-PLUS de la guvernare, premierul a insistat că nu a fost o decizie pe moment, ci una în urma analizării activității lui Stelian Ion.

„Nu este vorba de răbdare, ci de performanță. Este vorba de un guvern și trebuie să înțeleagă dacă vor să revină în guvern că este vorba de o anumită disciplină. Un guvern înseamnă un singur premier, nu sunt trei guverne și miniștrii își fac treaba sau pleacă acasă. (…) Pentru mine nu a existat culoare politică în acest guvern, pentru mine contează performanță, iar când un ministru nu-și face treaba, nu poate să rămână în guvern. La Ministerul Justiției au fost mai multe elemente care au dus la această decizie, mai multe nerealizări. Oameni care nu au performat până acum nu mai au ce căuta în guvern”, a subliniat Florin Cîțu.

El a lăudat și un membru al USR-PLUS, pe fostul ministru al Proiectelor Europene Cristian Ghinea, pe care l-a numit „un om de care are nevoie guvernul”.

„Eu am lucrat foarte bine cu domnul Ghinea și recunosc că a fost o surpriză pentru mine, nu îl știam înainte. O mare parte din succesul acestui PNRR i se datorează domnului Ghinea, a lucrat foarte bine. Este un om care nu a ieșit să atace sau să zică ceva. Nu este un om care a intrat în această luptă, este un om care-și vede de treabă în continuare. De astfel de oameni avem nevoie în guvernul României”, a spus premierul.

Marți, copreședintele USR PLUS, Dan Barna, respingea revenirea la coaliție cu Florin Cîțu ca premier și afirma că formațiunea sa nu are nicio problemă să poarte dialoguri și negocieri cu Florin Cîțu dacă va fi ales președinte al liberalilor, însă nu cu el în funcția de premier.

