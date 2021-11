„Nu am băgat în seamă acest lucru, este un discurs politic, ceea ce oamenii văd, şi în ultimul an, cum a evoluat economia, am arătat că am crescut veniturile la buget, chiar dacă am scos taxele introduse de PSD între 2016 şi 2019, deci se poate să ai performanţă”, a declarat Florin Cîţu.

Potrivit acestuia, rolul PNL în această coaliţie este de a duce mai departe viziunea liberală.

Marcel Ciolacu a lansat în plenul Parlamentului mai multe atacuri la adresa fostei guvernări. „Au fost doi ani pierduți, doi ani de instabilitate, de încercări eșuate, de criză economică și sanitară, doi ani în care milioane de români au fost abandonați de stat”, a spus Ciolacu la votul de învestitură a noului Executiv.

Nu comentez gesturile domnului Ciolacu, ideea este că economia astăzi are o creştere economică, cea mai mare din Uniunea Europeană, într-o perioadă de criză, cam în tot restul Europei. Florin Cîţu:

Fostul premier liberal a arătat că veniturile la buget sunt mai mare ca în 2019 cu 40 de miliarde, când erau taxe introduse. Despre rectificarea bugetară, Cîţu a spus că a lăsat deficitul la zece luni de 4%, deci nu ar trebui să crească acest deficit la sfârşitul anului.

