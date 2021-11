„Au fost doi ani pierduți, doi ani de instabilitate, de încercări eșuate, de criză economică și sanitară, doi ani în care milioane de români au fost abandonați de stat”, a spus președintele Ciolacu, în plenul Parlamentului.

Apoi a spus că partidul pe care îl conduce este „cel mai responsabil și mai stabil” din România, afirmație aplaudată de aleșii social-democrați din plen. A urmat un atac la adresa fostului premier Florin Cîțu, actual partener în coaliția de guvernare, dar și la adresa lui Iohannis.

„A fost prea multă suferință în România în ultima perioadă am pierdut prea multe persoane dragi. Acest lucru este inadmisibil, iar aici statul are o mare parte din vină. Am venit la guvernare pentru că e momentul ca oamenii să audă în sfârșit tot adevărul, doar așa se va restabili încrederea în autorități. Nu voi minți niciodată că am învins pandemia. Nu putem face asta și în niciun caz singuri, doar împreună într-un parteneriat real putem să ținem lucrurile sub control. Trebuie să dărâmăm zidul de ură care s-a înălțat între vaccinați și nevaccinați”, a declarat Marcel Ciolacu, joi, în Parlament.

Precizările vin în contextul în care în luna iunie, atât Florin Cîțu, cât și Klaus Iohannis spuneau că țara noastră a învins pandemia.

„Campania a fost un succes, practic am oprit pandemia. Faptul că avem așa puține cazuri – nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare”, spunea pe 24 iunie Klaus Iohannis, într-o conferință de presă

Citeşte şi:

LIVETEXT: Guvernul PNL-PSD-UDMR votat acum, în timp ce pe holurile Parlamentului 3 activiști protestează. Fără emoții, generalul Ciucă va deveni noul premier al României

Mesaj de la un medic din Suedia, în ziua validării guvernului: „Am condus 800 km ca să-l votez pe Iohannis. Mai bine îmi cumpăram bere cu banii de benzină”

SURSE: Percheziții la Brigada Rutieră din București. Agenți suspectați că luau mită de la șoferi

PARTENERI - GSP.RO „La București stătea câte trei ore la coadă pentru pâine și deodată purta ceas de 28.000 de lire”. Jucător al „Generaţiei de Aur”, atacat în presa din Marea Britanie

Playtech.ro Procurorii DIICOT au decis în cazul Lidiei Buble. Câți ani de ÎNCHISOARE poate primi fosta lui Răzvan Simion

Observatornews.ro ANIMAŢIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul din Cluj, în care un profesor universitar şi-a pierdut viaţa. Dascălul mai avea doar câţiva paşi până la serviciu

HOROSCOP Horoscop 25 noiembrie 2021. Scorpionii sunt tentați să-și folosească autoritatea pentru a forța mâna unor apropiați

Știrileprotv.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum a reușit să fure o grupare de infractori 130 cisterne de motorină de la Mihail Kogălniceanu

Telekomsport Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE Sănătate la 100% în sezonul rece – cum deosebim răceala de gripă și cum le tratăm