PNL a decis prin vot: Florin Cîțu, propunerea pentru funcția de premier

Florin Cîțu este propunerea PNL pentru funcția de premier al viitorului guvern PNL-USR-PLUS-UDMR, susțin sursele Libertatea. Decizia privind nominalizarea acestuia a fost luată în cadrul unei discuții purtate la Cotroceni între președintele Klaus Iohannis și președintele PNL, Ludovic Orban.

De altfel, Orban urma să prezinte nominalizarea în cadrul ședinței BPC a partidului, care începe la ora 18.00.

Cîțu, la a doua desemnare pentru funcția de premier

Florin Cîțu ar fi a doua oară premier desemnat în acest an. Klaus Iohannis a mai încercat o dată această variantă, în februarie. Varianta a picat după două săptămâni, când Cîțu și-a depus mandatul de premier desemnat, practic neajungând să intre la votul Parlamentului.

Florin Cîțu este 48 de ani și tocmai a fost reales senator de București pe listele PNL. Cîțu este absolvent al Grinnell College din SUA (1996), are un masterat în economie în cadrul Iowa State University (2002).

A fost economist în cadrul Băncii Naționale a Noii Zeelande (2001-2003) și în cadrul Băncii Europene de Investiții (2003-2005).

A lucrat ca economist șef (2006-2007) la ING și șef al departamentului piețe financiare (2007-2011), pentru ca ulterior să fie consultant și analist economic.

Concediat de ING

Cîțu a fost trezorierul ING Bank în timpul atacului speculativ asupra leului, din toamna anului 2008. În acel moment, mai multe bănci românești au crescut dobânzile, alături de ING participând și Bancpost și Unicredit. A fost concediat de ING în 2011, decizie pe care Cîțu a considerat-o abuzivă.

„Am fost instiintat ieri (luni-n.red) ca sunt concediat. Nu stiu daca acest lucru are legatura cu episodul celebru din 2008 (atacul speculativ impotriva leului, in urma caruia o parte din trezorierii sefi au parasit bancile pentru care lucrau- n.red), dar nu cred ca acesta este motivul. Am decis sa actionez banca in judecata si sper sa castig”, a declarat atunci, pentru HotNews.ro Florin Citu , fost economist sef al biroului local al ING Bank .

Restructurarea guvernului, dorită și de PNL, și de USR-PLUS



În privința componenței noului guvern, Rareș Bogdan a declarat într-o conferință de presă că PNL ar putea avea 10-11 ministere, USR-PLUS cinci, iar UDMR doar două, și nu trei cum se vehicula inițial.



Tot prim-vicepreședintele PNL a spus, la fel cum au declarat și surse USR-PLUS pentru Libertatea, că s-ar putea face o restructurare a guvernului care să aibă 18 și nu 16 ministere ca acum. Rareș Bogdan e de acord cu ce spun liderii USR-PLUS, că Ministerul Comunicațiilor ar trebui să fie de sine stătător și nu în cadrul Ministerului Transporturilor. În schimb, liderul liberal spune că ar putea apărea un minister nou care să se ocupe de schimbările climatice. USR_PLUS ar dori ca Ministerul Turismului să fie separat de cel al Sporturilor.

Guvern până pe 23 decembrie. Care este calendarul



În privința calendarului formării noului guvern, Rareș Bogdan a declarat că pe 21 va fi validat noul Parlament. Pe 22 se vor constitui comisiile, iar pe 23 decembrie vor fi audiați miniștrii și va fi validat noul guvern. Miniștrii și premierul ar putea depune jurământul în aceeași zi la palatul Cotroceni.



Întâlnirea dintre premier și președinte vine înainte ca acesta din urmă să convoace consultările cu partidele pentru a nominaliza un prim-ministru care să formeze guvernul și să adune în jurul său o majoritate. Liberalii vor un nou guvern până pe 23 decembrie.



În privința consultărilor, acestea vor fi organizate zilele următoare, au declarat surse din PNL. Un lucru e cert, șeful statului nu a stabilit încă ziua când va chema partidele la discuții, dar se va întâmpla săptămâna viitoare, susțin surse politice.

Care sunt cele mai râvnite ministere



Liberalii vor ministerele cheie – Justiție, Finanțe, Economie, Dezvoltare, Interne, Transporturi. PNL nu ar renunța nici la Fonduri Europene, unde Marcel Boloș ar avea mari șanse să continue mandatul. La fel și în cazul Economiei, acolo unde Virgil Popescu ar putea rămâne.



Totuși, surse liberale declarau ieri pentru Libertatea că mulți dintre actualii miniștrii nu se vor mai regăsi în noua formula, pentru că PNL s-a săturat de experimente.



Pe de altă parte, nici liderii USR-PLUS nu se vor lăsa ușor. Vor cere Justiția sau Finanțele, ar vrea și Fondurile Europene și Dezvoltarea. Așadar, negocierile nu vor fi ușoare.



Cât despre UDMR, Uniunea ar putea primi două ministere, Mediu și Cultură. Nu e clar cine va revendica Sănătatea.



Întâlnirea dintre Orban și Iohannis are loc înaintea ședinței Biroului Politic Național (BPN) al PNL, unde liderii liberali urmează să valideze propunerea de prim-ministru. Liberalii vor un nou guvern până pe 23 decembrie.

Guvern cu mai multe ministere

Urmează o restructurare a Guvernului, anunță prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. Iar viitorul Executiv ar putea avea cu două ministere în plus: Comunicații si Schimbări climatice. 10-11 ministere ar merge la PNL, 5 la USR PLUS și două la UDMR.

Nicolae Ciucă are mari șanse să fie premierul viitorului guvern PNL-USR-PLUS-UDMR foto: Hepta

Consultări cu partidele, săptămâna asta

În privința consultărilor, acestea vor fi organizate zilele următoare, au declarat surse din PNL, pentru Libertatea.

Între timp, partidele care au cele mai mari șanse de a da guvernul au ședințe peste ședințe astăzi ca să stabilească atât direcțiile din viitorul program de guvernare, cât și ce portofolii vor negocia cu partenerii.

Liberalii vor ministerele cheie – Justiție, Finanțe, Economie, Dezvoltare, Interne, Transporturi. PNL nu ar renunța nici la Fonduri Europene, unde Marcel Boloș ar avea mari șanse să continue mandatul. La fel și în cazul Economiei, acolo unde Virgil Popescu ar putea rămâne.

Curățenie în Guvern

Surse liberale declarau ieri pentru Libertatea că mulți dintre actualii miniștrii nu se vor mai regăsi în noua formula, pentru că PNL s-a săturat de experimente.

Pe de altă parte, nici liderii USR-PLUS nus e vor lăsa ușor. Vor cere Justiția sau Finanțele, ar vrea și Fondurile Europene și Dezvoltarea. Așadar, negocierile nu vor fi ușoare.

Cât despre UDMR, Uniunea ar putea primi trei ministere, printre care Mediu și Cultură. Nu e clar cine va revendica Sănătatea.

