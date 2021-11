Prezent la evenimentul „Topul Naţional al firmelor private din România”, prim-ministrul a afirmat că susține antreprenorii din țara noastră printr-o serie de măsuri, printre care a menționat și obligativitatea certificatului verde pentru angajați. El a dat asigurări că Parlamentul va adopta în scurt timp o serie de amendamente în acest sens.

„Trebuie să susținem antreprenorii și, cu siguranță vom trece aceste amendamente cât mai curând. Sunt sigur că în următoarele sesiuni ale parlamentului ele vor trece. Mai acem câteva și cel cu certificatul verde este foarte important să treacă. (…) Am încercat să găsim măsuri prin care să nu închidem economia. Această măsură este cea mai non-invazivă, dacă se poate spune așa ceva, în contextul acestui val patru. O creștere a ratei de vaccinare va readuce fluxul de clienți în aceste companii și vom putea trece peste această perioadă, altfel va fi complicat să mergem mai departe”, a declarat premierul Florin Cîțu, la evenimentul organizat de Consiliul Naţional al IMM-urilor din România.

Premierul a mai dat asigurări că Guvernul va face tot ce îi stă în putință pentru a nu închide din nou economia.

„Ştiu că nu a fost uşor şi eu vă spun că în momentul în care România a trebuit să închidă economia în 2020, în martie, atunci a fost un moment în care am stat şi m-am gândit şi nu vedeam soluţii. A fost complicat, dar împreună am reuşit să trecem peste asta. Acel şoc, vă spun, că mi-a arătat clar că economia României poate să facă faţă, dar, totuşi, mi-am dat seama că dacă am repeta acea experienţă ar însemna un cost mult prea mare pentru noi toţi. De aceea am spus că vom face orice ca să nu mai închidem economia”, a mai spus Florin Cîțu.

„O creștere a ratei de vaccinare va readuce fluxul de clienți în aceste companii și vom putea trece peste această perioadă”, a adăugat premierul.

Declarațiile lui Florin Cîțu vin în contextul în care, marți, parlamentarii PNL și PSD au respins cererea USR de urgentare a dezbaterii legii privind introducerea certificatului verde la locul de muncă.

