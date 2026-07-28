Economia medie: 3.599 de euro pe mașină pe an

Pentru o companie, diferența dintre o mașină pe combustibil și una electrică nu se vede doar în imagine sau în raportările de mediu. Se vede în costul de utilizare.

Studiul Webfleet, citat de Flote Auto, arată că electrificarea flotelor poate aduce o economie medie de 3.599 de euro pe vehicul pe an. În același calcul sunt evitați 5.665 de litri de combustibil și 15 tone de CO2 într-un an.

Dacă o firmă are 10 mașini potrivite pentru electrificare, economia teoretică ajunge la aproape 36.000 de euro pe an. La 50 de vehicule, discutăm deja despre aproape 180.000 de euro anual.

Unde se simte cel mai mult diferența

Economiile cresc atunci când mașinile rulează mult. Aici, electrificarea devine mai interesantă pentru flote decât pentru un șofer obișnuit. Pentru furnizorii de servicii pentru companii, la un kilometraj anual de 35.000 km, economia de combustibil este estimată la 3.429 de euro pe vehicul pe an.

Pentru livrările pe „ultimul kilometru”, unde o mașină poate face 50.000 km pe an, economia urcă la 4.732 euro pe vehicul. Cea mai mare diferență apare în transportul de persoane. La 88.000 km pe an, economia estimată ajunge la 9.675 de euro pe vehicul.

Nu toate mașinile trebuie schimbate peste noapte

Aici este partea pe care multe firme o pot rata. Electrificarea nu trebuie începută cu toată flota, ci cu vehiculele unde calculele ies cel mai bine.

O mașină care face puțini kilometri, are trasee imprevizibile sau depinde de încărcare publică scumpă poate să nu aducă aceeași economie. În schimb, o mașină folosită zilnic pe rute clare, cu încărcare la sediu sau în puncte controlate de firmă, poate reduce serios costurile.

Pentru analiza completă despre momentul în care companiile ar trebui să înceapă tranziția la vehicule electrice, puteți citi materialul publicat de Flote Auto.