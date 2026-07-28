1. Cine are dreptul la mașină de serviciu

Prima regulă pare evidentă, dar este una dintre cele mai importante: compania trebuie să stabilească exact cine primește mașină de serviciu și în ce condiții.

Dacă regula este vagă, apar discuții între angajați. Dacă este clară, fiecare știe de ce un anumit rol primește mașină, ce buget are și ce obligații vin la pachet.

2. Bugetul nu înseamnă doar prețul mașinii

O greșeală frecventă este să alegi mașina după prețul de achiziție sau după rata de leasing. Flote Auto notează că firmele trebuie să facă diferența între prețul mașinii, rata de leasing și costul total de proprietate, adică TCO.

Asta înseamnă combustibil, service, anvelope, asigurări, taxe, valoare reziduală și eventuale costuri la returnare. O mașină mai ieftină în ofertă poate deveni mai scumpă după câțiva ani de utilizare.

3. Dotările și emisiile trebuie puse în regulă, nu lăsate la inspirație

O politică auto bună nu spune doar „alege o mașină în buget”. Poate impune emisii maxime de CO2, standarde minime de siguranță, asistență la parcare, navigație sau alte dotări utile.

În același timp, poate exclude anumite caroserii sau opțiuni care cresc costurile: anvelope foarte late, culori greu de revândut, versiuni prea puternice sau configurații care afectează valoarea reziduală.

4. Daunele și amenzile trebuie clarificate din prima zi

Cine plătește amenda? Cine raportează dauna? În cât timp trebuie anunțată compania? Poate conduce mașina doar angajatul sau și partenerul acestuia?

Aceste detalii par mici până când apare prima problemă. Flote Auto dă exemplul unui termen de 48 de ore pentru raportarea unei daune către companie și, dacă este cazul, către asigurător.

Dacă regulile nu sunt scrise, compania poate descoperi la returnarea mașinii zgârieturi, lovituri sau probleme care nu mai pot fi acoperite ușor.

5. Atenție la angajații noi și la plecările rapide

Un detaliu foarte practic: dacă firma comandă imediat o mașină pentru un angajat nou, iar acesta pleacă în perioada de probă, compania poate rămâne cu un cost mare.

În astfel de cazuri, Flote Auto notează că poate fi mai sigură o mașină închiriată temporar. E mai puțin spectaculos decât un model nou comandat pe configurație, dar poate evita costuri inutile dacă angajatul pleacă repede.

Regula de bază: flota trebuie administrată, nu doar cumpărată

Mașina de serviciu este încă unul dintre cele mai dorite beneficii pentru angajați. Tocmai de aceea, firmele au nevoie de reguli clare, nu de decizii luate din mers.

O politică auto nu trebuie să fie un document uriaș, pe care nu îl citește nimeni. Trebuie să fie suficient de clară încât să răspundă la întrebările importante: cine primește mașina, ce poate alege, cum o folosește, cine plătește problemele și ce se întâmplă la final.

Acestea sunt doar câteva dintre regulile care pot apărea într-o politică auto. Pentru imaginea completă despre administrarea mașinilor de serviciu, drepturile angajaților, daune, service și returnarea vehiculelor, puteți citi analiza publicată de Flote Auto.

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