Nava „Family Boat”, care naviga sub pavilion portughez, a fost lovită de o dronă în timp ce se afla în portul tunisian Sidi Bou Said. Pe navă se află membri ai Comitetului director al flotei, inclusiv Greta Thunberg și alți activiști, relatează ziarul american New York Post.

Conform Global Sumud Flotilla, atacul a provocat incendii pe puntea principală și în zona de depozitare, cauzând daune semnificative. Toți cei șase pasageri și membri ai echipajului sunt în siguranță, au transmis autoritățile.

Imaginile distribuite de grup arată momentele de panică de pe navă, cu persoane care se agitau frenetic după impact. Un alt videoclip postat pe platformele sociale surprinde flăcările mari și strigătele: „E foc pe puntea din față”.

Thunberg se afla pe una dintre cele 20 de bărci care au plecat din Barcelona spre Gaza pe 31 august, în ceea ce a fost numită „cea mai mare misiune de solidaritate” din istorie, în timp ce Israelul amenința să o aresteze și să o rețină.

Israelul aștepta să intercepteze ultima flotilă, de data aceasta cu intenția de a reține activiștii în condiții dure, „de nivel terorist”, în centre de detenție, a relatat ziarul israelian Israel Hayom.

Înainte de plecare, Thunberg a afirmat că flotila ei este „parte a unei revolte globale a oamenilor care se opun atrocităților” din Gaza.

„Actele de agresiune menite să ne intimideze și să ne împiedice misiunea nu ne vor descuraja. Misiunea noastră pașnică de a rupe asediul asupra Gazei și de a fi solidari cu poporul său continuă cu determinare și hotărâre”, a declarat Flotila Globală Sumud într-un comunicat emis după atacul cu drone.

Ancheta privind atacul este în desfășurare, iar alte detalii nu au fost încă făcute publice.

Amintim că Flotila Global Sumud este formată din zeci de ambarcațiuni cu activiști pro-palestinieni la bord. Aceștia își propun să spargă blocada navală israeliană și să livreze ajutoare în Gaza.

Misiunea include peste 50 de nave și delegați din cel puțin 44 de țări. Printre participanți se numără actorul Liam Cunningham, cunoscut din serialul „Game of Thrones”, și fostul primar al Barcelonei, Ada Colau.

În iunie 2025, o altă flotilă umanitară cu Greta Thunberg la bord a fost interceptată de forțele israeliene. Nava Madleen, cu 12 persoane, a fost abordată în largul coastelor Gazei și escortată în Israel.

