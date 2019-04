Din spusele martorilor, au fost trase cel puțin 10 focuri de armă. Un suspect a fost arestat de polițiștii care au intervenit la fața locului, relatează Evening Standard.

Polițiștii au fost chemați imediat la fața locului, iar vehiculul suspectului a fost blocat.

Niciunul dintre angajații ambasadei nu au fost răniți. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili identitatea suspectului și motivul atacului.

Reprezentanții Poliției Metropolitane din Londra nu au emis un comunicat, în urma incidentului, însă un purtător de cuvânt al instituției a confirmat pentru Evening Standard că polițiștii „au făcut uz de armă” în timpul incidentului.

Opt autospeciale de Poliție au rămas în zona din jurul parcului Holland care a fost blocată, precum și în apropierea stației de metrou.

Potrivit Realitatea TV, în zona în care a avut loc incidentul se află mai multe sedii diplomatice, printre care și Consulatul României, Ambasada Israelului și Ambasada Rusiei.

Episodul are loc cu o săptămână înainte turului doi al alegerilor prezidențiale din Ucraina, unde se confruntă actualul președinte, Petro Poroșenko și Volodimir Zelenski. Potrivit rezultatelor din primul tur, Poroșenko pornește cu șansa a doua.

sursă foto: Twitter

10 or more gun shot in Hollandpark street and the street is blocked. pic.twitter.com/oPNcQMt8yR

— Hiroaki Katayama (@KatayamaHiroaki) April 13, 2019