„Iată bradul de Crăciun de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) – varianta progresistă. Priviți-l bine, este metafora perfectă pentru absorbția fondurilor în România (mai ales PNRR). Puțin înclinat, susținut de parteneri invizibili și cu o structură care stă să cadă la prima adiere de vânt”, a scris Teodorovici pe Facebook.

Bradul de la MIPE

El l-a atacat apoi pe ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, considerat „unul dintre cei mai slabi miniștri”. „Probabil a fost depus un proiect (de către o firmă de casă a neprihănitului Dragoş Pîslaru, unul dintre cei mai slabi miniştri ai fondurilor europene… e o luptă acerbă acolo jos… cu Boloş, Ghinea şi alții ca ei😉), s-a aprobat finanțarea, dar la implementare… le-a dat cu virgulă”, a continuat Teodorovici.

„Se pare că la MIPE, până și gravitația este un criteriu de neeligibilitate. Un motiv (în plus) să-ți fie rușine cu MIPE”, a conchis Teodorovici.

