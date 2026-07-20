„Nu simt că am puterea să-mi asum responsabilitatea istorică de a uni o națiune divizată și, prin urmare, nu pot accepta această invitație”, a răspuns Judit Polgar într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.,

Judit Polgar (49 de ani), considerată cea mai mare jucătoare de șah din istorie, a primit propunerea-surpriză de a prelua funcția de președintă a Ungariei, un rol în mare parte simbolic.

Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a făcut această propunere după ce președintele Tamas Sulyok a promulgat un amendament constituțional privind încetarea mandatului său. Dacă nu semna amendamentul, Sulyok era demis oricum.

Tisza, partidul condus de Magyar, a impus această schimbare legislativă cu scopul explicit de a-l înlătura pe Sulyok, un aliat loial al fostului prim-ministru Viktor Orban, învins categoric în alegerile legislative organizate în luna aprilie.

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