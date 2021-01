După ce nu a mai fost inclusă pe listele PNL la alegerile parlamentare din 6 decembrie, Adriana Săftoiu revine la profesia de consilier de comunicare.

Fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Traian Băsescu este, din 7 ianuarie, angajată a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A.

Mă voi ocupa de comunicare, promovare, imagine. Eu am mai colaborat cu CFR în urmă cu un an și jumătate, când i-am ajutat pe partea de înnoire a parcului de vagoane. A fost o campanie derulată de CFR Călători și CFR Infrastructură. Așadar, am mai lucrat cu ei, iar acum propunerea a venit din partea lor.

Adriana Săftoiu pentru Libertatea: