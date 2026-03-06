Șefă de bordel la 22 de ani

Tânăra vieneză Sarah Omari, în vârstă de 22 de ani, a renunțat la slujba din poliție pentru a prelua conducerea clubului Saraya din capitala Austriei.

În perioadele aglomerate, în bordelul care se întinde pe aproximativ 7.000 de metri pătrați pot lucra până la 50 de femei din diferite țări, clubul funcționând în forma actuală din 2008.

„Mă bucur enorm de noua provocare”, a declarat Sarah Omari într-un interviu pentru Heute.

Tânăra a preluat managementul clubului, însă tatăl ei, Fahim Omari, va rămâne în continuare director general.

A lucrat doi ani în Poliția din Viena

Sarah Omari, născută la Viena și cu origini poloneze, a aplicat pentru un post în poliție cu puțin timp înainte de a împlini 18 ani și a finalizat programul de formare de doi ani.

După terminarea pregătirii, tânăra a lucrat ca inspector în patrulare.

„În perioada în care eram polițistă, tatăl meu era antreprenor în domeniul gastronomiei”, a explicat Sarah.

Ulterior, înainte ca ea să își dea demisia, acesta a preluat conducerea clubului Saraya.

Noua manageră spune că experiența din poliție îi influențează modul în care vrea să conducă afacerea. „Datorită trecutului meu, pun mare preț pe faptul că în industria sexului să nu existe criminalitate”, a declarat ea.

Pentru a prelua noul rol, tânăra și-a încheiat cariera din poliție. „Am lucrat doi ani la poliția din Viena și mi-am dat demisia pentru a mă ocupa de afacerile din Saraya Club”, a spus Sarah Omari.

Decizie dificilă, dar cu avantaje

Ea recunoaște că decizia nu a fost una ușoară.

Totuși, noul loc de muncă are și unele avantaje. „Nu mai trebuie să fac ore suplimentare, iar dacă vreau concediu, acum este mai simplu și mai rapid”, spune tânăra.

În noul rol, Sarah Omari va avea responsabilități importante legate de organizare și de personal. Ea va gestiona inclusiv administrarea și înregistrarea lucrătoarelor sexuale. „Totul trece prin mine. Mă ocup de aplicațiile femeilor și de procedurile de înregistrare”, a explicat fosta polițistă.

„Mi-am imaginat altfel munca de polițist”

Sarah spune că adaptarea la noul domeniu nu a fost dificilă: „M-am interesat mereu de această industrie, iar tranziția nu a fost grea”.

În schimb, experiența din poliție nu a fost exact așa cum și-o imaginase.

„Sincer, mi-am imaginat că munca la poliție va fi mai frumoasă. Toate orele suplimentare au făcut ca jobul să devină adesea foarte obositor”, a mărturisește tânăra.

Cu toate acestea, spune că a analizat îndelung decizia de a-și schimba cariera.

„M-am gândit mult și serios la această decizie și mă bucur de noua mea activitate”, a declarat Sarah Omari, adăugând că nu regretă alegerea făcută.

Conform jurnaliștilor Bild, Saraya club este cel mai mare bordel din Austria.

Prostituția este legală în Austria din 1975

Prostituția este legală și reglementată în Austria din 1975, cu lucrătorii sexuali considerați autonomi (self-employed), obligați să plătească taxe și contribuții sociale din 1986.

Bordelurile legale funcționează ca afaceri autorizate de autoritățile locale (Gewerbeordnung), sub supraveghere strictă sanitară și fiscală. Proprietarul plătește taxe de funcționare (Vergnügungssteuer locală), iar lucrătorii declară venituri independent.

Proiect pentru reglementarea prostituției din România, inițiat în Parlament

La începutul anului, un deputat PNL a iniţiat un proiect de lege pentru legalizarea prostituției în România. Parlamentarul Ion Iordache a transmis pe 12 ianuarie, într-o postare pe Facebook, că în România există activități de natură sexuală, dar că ele se desfășoară, în prezent, „în zona neagră”.

Propunerea legislativă pentru reglementarea, autorizarea şi protecţia activităţilor de natură sexuală a fost depusă la Camera Deputaţilor.

În expunerea de motive a proiectului se arată că „activităţile de natură sexuală au constituit, indiferent de perioada istorică sau de contextul legislativ, o realitate socială constantă, iar absenţa unui cadru juridic modern, coerent şi aplicabil a determinat menţinerea activităţilor într-o zonă nereglementată şi, pe cale de consecinţă, lipsită de controlul autorităţilor statale, fiind amplificate riscurile sociale”.

