Cine este deputatul Ion Iordache

Ion Iordache este deputat PNL de Gorj, fiind ales în funcție în decembrie 2024, având și un mandat de senator în perioada 2020-2024. El este și președinte al filialei județene PNL Gorj. Potrivit „Jurnalul”, politicianul liberal este cunoscut ca fiind „latifundiarul Parlamentului”, căpătând chiar și porecla de „Iordache – două județe”.

El avea în proprietate, împreună cu soția sa, potrivit unei declarații de avere din 2025, peste 12 milioane de metri pătrați de terenuri amplasate pe raza județelor Gorj și Mehedinți.

De asemenea, una dintre companiile înființate de Ion Iordache a continuat și în 2025 să deruleze contracte importante cu instituțiile statului, în special de lucrări de drumuri. Publicația citată a centralizat, începând cu anul 2018, nu mai puțin de 45 de contracte de lucrări din fonduri publice atribuite de o companie națională, 28 de primării sau mai multe consilii județene firmei Ydail Construct SRL, în valoare totală de 682.237.476,42 de lei, cu tot cu TVA.

Firma a fost înființată, în anul 2002, de către actualul deputat Ion Iordache, împreună cu soția sa, și a fost cedată unor apropiați în anul 2008. În 2020, societatea a fost recuperată, prin intermediul lui Dragoș Alexandru Iordache, fiul parlamentarului PNL, care a preluat 94% din capitalul social.

Printre cele mai frecvente afaceri pe bani publici derulate de această companie sunt cele încheiate cu Consiliul Județean Gorj, sau cu alte autorități locale de pe raza județului Gorj.

Proiect de lege pentru legalizarea prostituției

Parlamentarul Ion Iordache a menționat luni, 12 ianuarie, într-o postare pe Facebook, că în România există activități de natură sexuală, dar că ele se desfășoară, în prezent, „în zona neagră”. Propunerea legislativă pentru reglementarea, autorizarea şi protecţia activităţilor de natură sexuală a fost depusă la Camera Deputaţilor.

„Am inițiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală. Știu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în «zona neagră»: fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane. Am ales reglementarea în locul ipocriziei”, afirmă deputatul Ion Iordache, pe Facebook.

Acesta subliniază faptul că statul „are obligația să reglementeze realitatea”.

„Mulți vor spune că există «alte priorități». Însă protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare. Statul are obligația să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră”, a adăugat el.

Ce se propune prin acest proiect de lege

Ion Iordache precizează că „legea propune un control riguros, nu o promovare a activității”:

– „Sănătate publică prin controale medicale periodice obligatorii pentru a stopa răspândirea bolilor.

-Lupta împotriva traficului prin instrumente reale pentru poliție și justiție de a identifica și pedepsi exploatarea.

– Protecția comunității prin reguli stricte de amplasare a spațiilor, la distanțe clare față de școli, parcuri și lăcașuri de cult.

-Siguranță juridică prin activitate desfășurată exclusiv de persoane majore, voluntare și autorizate”, a mai precizat deputatul.

State în care prostituția este legală și reglementată

El dă exemplu și de state în care prostituția este legalizată.

„State precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia au înțeles că doar prin legalitate poți scoate oamenii din mâinile traficanților. În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în fața abuzurilor. Le mulțumesc colegilor care au înțeles necesitatea reglementării și importanța demersului fiind inițiatori alaturi de mine. Alegem împreună responsabilitatea în locul haosului și controlul în locul indiferenței”, a mai scris parlamentarul.

Au fost consultări cu ONG-uri și discuții cu oameni din zona bisericii

Proiectul este semnat, potrivit News.ro, de 19 parlamentari: deputatul Hagiu Augustin-Florin (PSD), deputaţii PNL Andrei Alexandru-Ioan, Baciu Romică-Andrei, Bogdan Ionel-Ovidiu, Buican Cristian, Cadar Răzvan-Olimpiu, Ciobanu Adrian-Virgil, Ciobotaru Dragoş-Fănică, Cotinescu Ilie-Aurelian, Culeafă Mihai, Gal Călin Graţian, Iordache Ion, Matei Aneta, Mocanu Adrian, Popa Alexandru, Scarlat George, Stănescu Vetuţa, Teslariu Andrei-Ionuţ şi senatorul Marian Călin Petru (tot PNL).

Întrebat luni, la Antena 3 CNN, dacă a vorbit cu premierul Ilie Bolojan despre acest proiect, semnat de parlamentari PNL, dar și un parlamentar social-democrat, Iordache a răspuns că „au fost consultări și cu ONG-uri și discuții cu oameni din zona bisericii”.

„Legea își propune să rezolve o problemă de sănătate publică, de protecție juridică pentru persoanele care practică, și un cadru legal de reglementare și de aplicare a legii pentru acest fenomen și bineînțeles și scoaterea din zona de activitate făcută la negru. Sunt aspecte care le-am clarificat în această lege. Legea poate fi îmbunătățită și urmează un parcurs legislativ pe care îl urmează fiecare inițiativă legislativă, absolut toți colegii cu care am discutat consideră că este un moment potrivit pentru a dezbate acest fenomen. Au fost mai multe discuții, au fost consultări și cu ONG-uri, am avut și discuții cu oameni din zona bisericii”, a mai precizat deputatul Ion Iordache.

El a mai declarat că această lege nu e abordată ca soluție pentru problemele fiscale.

În expunerea de motive a proiectului se arată că „activităţile de natură sexuală au constituit, indiferent de perioada istorică sau de contextul legislativ, o realitate socială constantă iar absenţa unui cadru juridic modern, coerent şi aplicabil a determinat menţinerea activităţilor într-o zonă nereglementată şi, pe cale de consecinţă, lipsită de controlul autorităţilor statale, fiind amplificate riscurile sociale”.

„Regimul juridic actual se limitează la aplicarea de sancţiuni contravenţionale prevăzute de Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Acest mod de descurajare a activităţilor sexuale s-a dovedit a fi lipsit de eficacitate pentru a proteja persoanele care prestează activităţi sexuale, pentru a preveni răspândirea bolilor cu transmitere sexuală, pentru a combate exploatarea persoanelor şi pentru a permite statului să exercite atribuţiile constituţionale privind sănătatea publică, ordinea socială şi siguranţa cetăţenilor”, arată iniţiatorul.