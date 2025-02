El a subliniat că fostul său cabinet medical a devenit loc de fumat.

„Cariera unui medic nu poate fi tratată precum un bilet de călătorie, dus-întors, aşa cum sunt cele 3 documente: cel care «mă expulzează» din cabinetul medical (devenit între timp loc de fumat), cel care arată că revenirea mea în spital ar fi trebuit să se fi întâmplat deja (conform documentului, încetează suspendarea), al treilea este cel care suspendă revenirea mea (din nou) fără a mai avea control judiciar…document în baza căruia eu nu pot fi la spital”, a scris Nelu Tătaru pe Facebookm luni, 3 februarie.

Fostul ministru al Sănătății a menționat că a contestat decizia managerului său şi că vrea să se întoarcă la pacienţii săi.

„Am trecut prin multe încercări în ultimele luni, dar cu demnitate, răbdare, speranţă şi dorinţa de a mă întoarce la pacienţi! Cu stupoare, am constatat că deciziile de executare a mea au fost luate înainte ca justiţia să fi dat un verdict… În acest moment, am contestat în instanţă decizia managerului spitalului şi aştept ca aceasta să hotărască că mă pot întoarce la pacienţii mei, în spital. Până atunci voi fi lângă ei de la cabinet”, a scris el.

În decembrie 2024, DNA a decis că Nelu Tătaru se poate întoarce la spitalul din Vaslui în ianuarie, după ce îi expiră suspendarea impusă prin controlul judiciar, dar managerul spitalului a refuzat să îl primească.

Nelu Tătaru este trimis în judecată de DNA

Direcția Națională Anticorupție a anunțat pe 10 octombrie 2024 că fostul ministru PNL al Sănătății, Nelu Tătaru, este urmărit penal pentru luare de mită și are calitatea de suspect, iar la propunerea fostului președinte al PNL, Nicolae Ciucă, Tătaru a fost imediat demis de la conducerea PNL Vaslui, lucru care nu s-a întâmplat în cazurile liberalilor Mihai Chirica și Costel Alexe.

Pe 17 octombrie 2024, după ore întregi de percheziții, procurorii DNA Iași au găsit o găină în biroul lui Nelu Tătaru de la Spitalul Dimitrie Castroian din Huși.

Pe 4 noiembrie, Tătaru a fost pus sub control judiciar până în ianuarie 2025 şi avea interdicţia de a-şi exercita profesia de medic. El a fost acuzat că a primit mită de 57 de ori. Tătaru s-a declarat nevinovat și a precizat că nu a condiţionat niciodată actul medical: „Nu am primit niciun ban. Nu am atins niciun ban. Au fost nişte provocări, dar nu i-am luat”.

Pe 12 decembrie 2024, Nelu Tătaru a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul în care a fost acuzat că a primit mită sume între 100 şi 500 de lei, dar și alimente.

