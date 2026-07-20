Google permite Pentagonului să folosească inteligența artificială în operațiuni clasificate

Pentagonul a confirmat la începutul lunii mai că a încheiat acorduri cu Google, Microsoft, Amazon și OpenAI pentru folosirea tehnologiilor dezvoltate de aceste companii în activități militare legale. În cazul Google, modelul Gemini poate fi folosit inclusiv în medii clasificate. Acordul ar permite utilizarea sa pentru toate scopurile guvernamentale considerate legale, o formulare pe care criticii o consideră prea largă și insuficient de clară atunci când vine vorba despre arme autonome, supraveghere sau alegerea țintelor militare.

Google susține că rămâne fidelă poziției potrivit căreia inteligența artificială nu trebuie folosită pentru supravegherea în masă a populației sau pentru arme autonome fără un control uman adecvat, notează Fortune. Turner nu a fost însă convins că aceste declarații oferă suficiente garanții. Acordul este clasificat, ceea ce limitează posibilitatea angajaților și a publicului de a afla cum este folosită, în realitate, tehnologia.

A încercat să schimbe acordul din interiorul companiei

Cercetătorul spune că a început să ia în calcul demisia încă din februarie, când și-a dat seama că Google ar putea încheia un acord cu Pentagonul. În loc să plece imediat, a încercat mai întâi să schimbe lucrurile din interior. Turner a lucrat la un cadru pentru utilizarea inteligenței artificiale în domeniul militar, care prevedea păstrarea controlului uman asupra sistemelor folosite pentru identificarea și atacarea țintelor.

Propunerea sa cuprindea aproximativ 25 de pagini de reguli contractuale și mecanisme de supraveghere. Turner spune că documentul a fost apreciat de un specialist în drept militar, dar nu a ajuns să fie aplicat de Google.

El a discutat personal despre temerile sale cu Jeff Dean, cercetătorul-șef al Google, și a participat la organizarea unei scrisori interne prin care angajații cereau companiei să traseze linii roșii în relația cu Pentagonul. Turner i-a trimis propunerea și directorului Google DeepMind, Demis Hassabis. Acesta l-ar fi îndrumat către doi angajați de rang înalt din zona de politici publice. După câteva discuții despre pașii următori, cercetătorul spune că nu a mai primit niciun răspuns. La scurt timp, Pentagonul a confirmat acordul.

„În acel moment, nu mai puteam rămâne la Google cu conștiința împăcată, așa că am plecat. Când Google a semnat acordul, conștiința mea mi-a spus pur și simplu «nu»”, a declarat el pentru Business Insider.

Aproximativ 600 de angajați au cerut Google să nu accepte activități clasificate

Demisia lui Alex Turner nu este singura formă de protest din interiorul companiei. În aprilie, aproximativ 600 dintre cei aproape 195.000 de angajați ai Google au semnat o petiție prin care cereau conducerii să nu accepte acorduri care implică activități clasificate. Un alt cercetător de la DeepMind a declarat public că îi este rușine de parteneriatul încheiat cu Pentagonul, iar un alt angajat și-a anunțat demisia într-o scrisoare distribuită intern în luna mai.

Nemulțumirea angajaților a crescut după ce Google și-a modificat, la începutul anului 2025, principiile privind inteligența artificială. Compania a eliminat angajamentele explicite prin care spunea că nu va dezvolta tehnologii AI destinate armelor sau supravegherii în masă. Turner a considerat că există o contradicție între eliminarea acestor promisiuni și declarațiile conducerii potrivit cărora principiile de bază ale companiei nu s-ar fi schimbat.

Într-o explicație detaliată pe blogul său, cercetătorul a amintit și că, în 2018, lideri importanți ai Google și DeepMind promiseseră să nu participe la dezvoltarea sau folosirea armelor autonome letale. În opinia sa, după semnarea acordului cu Pentagonul, aceștia aveau trei variante oneste: să explice schimbarea, să renunțe public la vechea promisiune sau să plece.

A plecat fără bonus și fără o ofertă de la concurență

Alex Turner și-a dat demisia în luna iunie, deși nu avea o altă ofertă de muncă. Plecările din marile laboratoare de inteligență artificială sunt adesea urmate de transferuri către companii concurente, care oferă salarii și bonusuri uriașe pentru cercetătorii cu experiență. Turner spune că nu a negociat cu alte laboratoare și că nu a plecat pentru bani.

„Sunt șomer acum”, a scris el.

Cercetătorul lucrează temporar pe cont propriu la proiecte privind siguranța și securitatea inteligenței artificiale, în timp ce încearcă să decidă care va fi următorul pas al carierei sale.

Pentru el, demisia nu a fost o trecere calculată către un salariu mai mare, ci consecința unei limite personale. Spune că ar mai fi rămas câteva luni la Google dacă acordul nu ar fi fost semnat, dar că, după confirmarea parteneriatului, pur și simplu nu a mai putut continua să lucreze.

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