Alex Ferariu a intrat în presă în anul 1993, la Fun Radio, trecând apoi pe la Radio Zu, ProTV, Antena 1, Național TV și B1TV, de unde s-a retras în toamna anului trecut.

Fost jurnalist, în prezent antreprenor, Alex Ferariu va avea ca obiectiv prioritar pentru Breaza atragerea de fonduri în vederea dezvoltării zonei. Alex Ferariu are o casă la Breaza, de aproape 20 de ani, iar de câțiva ani buni locuiește aici, în localitatea despre care spune că are cel mai curat aer din România.

Contactat de Paginademedia.ro, Ferariu a spus că va participa din partea Partidului Mișcarea Populară – PMP, pentru că din partea lor a venit propunerea. „Propunerea a venit din partea lor. În urma discuțiilor cu Cătălina Bozianu, am decis să fiu candidatul PMP pentru Primăria Breaza. Am văzut cum a fost administrat orașul în ultimele două mandate și îmi este foarte clar că se pot face mult mai multe lucruri pentru cei din Breaza”, a declarat Ferariu.

Fostul jurnalist a spus că a ales să candideze Breaza pentru că familia sa are în zonă o casă de vacanță încă de acum 20 de ani, iar anul trecut a hotărât să se mute definitiv în orașul prahovean. „Încă de acum 20 de ani, familia noastră avea la Breaza o casă de vacanță. În urmă cu zece ani, când s-a născut fiica mea, am transformat-o în reședință și am locuit câțiva ani aici. Am revenit în Capitală, iar anul trecut am decis, împreună cu soția, să ne mutăm definitiv în Breaza”, spune Ferariu.

