Procurorii au ajuns la concluzia că Enrique Tarrio a fost „creierul” complotului care a determinat evenimentele din 6 ianuarie, iar membrii grupului Proud Boys – o organizație militantă de extremă dreapta – au fost în primele linii ale violenței.

Tim Kelly, judecătorul de district din SUA, l-a condamnat pe Tarrio la 22 de ani de închisoare. A primit cea mai mare pedeapsă dintre cei inculpați pentru atacul de la Capitoliu.

În cererea sa de grațiere, fostul lider Proud Boys susține că a fost o victimă a administrației Biden. Trump a promis grațiere totală pentru agitatorii din 6 ianuarie de îndată ce își va prelua mandatul.

„There was no conspiracy, there was no plan.”



