Născut la Budapesta, Medgyessy Péter este doctor în economie teoretică la Universitatea Karl Marx (acum Universitatea Economică din Budapesta). Are părinți originari din Cluj-Napoca. Vorbește fluent franceza și româna, engleză și rusă.

Începând cu 1966 a avut diverse poziții în cadrul Ministerului Finanțelor, inclusiv ministru, între 1987 și 1990, în cabinetele Grósz și Németh.

După dizolvarea partidului comunist de stat aflat la guvernare în octombrie 1989, nu s-a alăturat organizației succesoare Partidul Socialist Maghiar (MSZP).

Din 1990 până în 1996, a fost CEO și președinte al diferitelor bănci maghiare. După ce Gyula Horn a preluat guvernul ungar în 1994, a revenit în politică și a fost numit șef al Consiliului Consultativ al premierului înainte de a reveni la funcția sa anterioară de ministru al finanțelor.

A fost premier între 2002 și 2004, după Viktor Orbán, fiind succedat Ferenc Gyurcsány.

Tornóczky Anita, fiica vitregă a fostului prim-ministru, a declarat, că „a alunecat pe zăpadă și gheață acum două zile și și-a rupt glezna. Fractura a necesitat transport și operație la spital”.

Într-un interviu acordat din patul de spital, Medgyessy Péter a explicat cum s-a întâmplat accidentul: „Ceva banal! Am călcat strâmb, iar piciorul mi s-a răsucit pe gheață”.

El a mai adăugat că perioada de recuperare va fi lungă, estimată de medici la aproximativ 6 săptămâni.

Deocamdată, procesul de vindecare este dureros, dar sper că după această perioadă lungă de convalescență totul va fi bine. Se pare că voi avea ghips și alte dispozitive pentru fixarea osului.

Nu este prima dată când fostul lider ungar trece printr-o intervenție chirurgicală și o recuperare de durată. În 2021, Medgyessy a fost supus unei operații la genunchi din cauza unei uzuri articulare.

În acel moment, el a explicat că problema era legată de activitățile sportive pe care le-a practicat întreaga viață, precum alergatul, înotul și tenisul.

„Operația era necesară de mult timp. După intervenție, genunchiul a devenit din ce în ce mai funcțional, iar mișcarea zilnică a fost mai ușor de realizat”, a declarat el. la acea vreme.

Medgyessy Péter are legături de sânge cu România.

Tatăl lui Medgyessy, Béla, a fost arhivar în Adunarea Generală de la Cluj-Napoca până la Al Doilea Dictat de la Viena, când Ungaria a reatribuit teritoriul Transilvaniei de Nord de la Regatul România.

Familia s-a mutat la Budapesta, unde Béla a lucrat pentru Ministerul Comerțului Intern. Mama lui Medgyessy, Ibolya Szolga, era traducătoare.

Medgyessy Péter este căsătorit cu Katalin Csaplár și are o fiică, 56 de ani, și un fiu, 55 de ani, dintr-o căsătorie anterioară. Copilul său adoptiv este Anita Tornóczky, o prezentatoare de emisiuni bine-cunoscută în Ungaria.

