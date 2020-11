Fostul primar al unei comune din Timiș a plecat acasă cu mobila din birou. “Știam de intenția lui”

Tîrziu susține că Laza i-a pus și în perioada campaniei bețe în roate și că nu a fost o surpriză pentru el să găsească biroul gol. Spune că a apelat la vechiul viceprimar, care este tatăl lui, să cumpere mobilă.

Momentul în care mobila din primăria a fost încărcată în camionetă

Știam de intenția lui, a spus că o să își ia mobilierul, pentru că l-a primit în urmă cu 12 ani. Tatăl meu era viceprimar, s-a uitat pe inventar și mobilierul nu era trecut. Laurențiu Tîrziu, pentru Libertatea:

“Am primit un birou gol, dar am știut că nu este mobilă și am comandat. Achiziția s-a făcut pe SEAP, am comandat mobila și a doua zi după învestire am avut mobilier în birou. Am avut noroc să am un mobilier mare, frumos, după patru ani o să rămână în primărie”, a mai spus primarul din Belinț.

Noul primar, cu mobilierul nou comandat

Conform SEAP (Serviciul Electronic de Achiziții Publice), noul edil are mobilă nouă de aproape 2.500 de euro. A cumpărat cu 12.089 de lei un fotoliu de primar, două birouri, o masă de ședințe, un dulap biblioraft și o comodă.

Războiul dintre vechiul și noul primar a început cam de când s-a aflat cine este candidatul PNL pentru Primăria Belinț. Laurențiu Tîrziu susține că al său coleg său de partid ar fi trecut, neoficial, de partea PSD.

Gheorghe Florin Laza, fostul primar| Foto: Lugoj Info

“Cei de la PSD au vrut să-mi facă o chestie urâtă. În ultimele cinci luni s-au întors împotriva mea, el (fostul edil – n.r.) încă este membru PNL, dar nu are funcție niciunde. El ar fi susținut PSD din umbră, mi-a pus bețe în roate și în campanie. (…) Oamenii au văzut, eu mi-am făcut o campanie frumoasă, bazată pe ceea ce sunt eu, pe ceea ce am făcut, am accesat două proiecte pe fonduri europene până la 33 de ani”, ne-a mai spus noul edil.

Laurențiu Tîrziu este absolvent de Agronomie și are un masterat în controlul alimentar. A obținut 35,81% din voturile valabil exprimate. A avut o diferență de 172 de voturi față de principalul său contracandidat, Adrian-Ioan Petrescu de la PSD.

Libertatea a încercat să ia legătura și cu fostul primar, însă acesta nu a putut fi contactat pentru a ne explica de ce a plecat din primărie cu tot cu fotoliul de edil și cu mobila de birou.

