„După trei ani de procese, justiţia a dat prima sentinţă în dosarul fostului şef ADP Sector 1, Alin Vieru, 6 ani de închisoare pentru luare de mită”, a transmis Clotilde Armand pe Facebook.

„Este cel care, potrivit interceptărilor DNA, era nemulțumit de faptul că dezvăluiam public achizițiile suspecte și corupția din cadrul ADP Sector 1 atunci când am fost consilier local… și care ar fi dat bani unui consilier local pentru ca în ședințele de consiliu din 2017 să intervină și să mă facă «să tac din gură» în discuțiile privind bugetul ADP”, adaugă Clotilde Armand.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada iunie-iulie 2017, directorul general al ADP Sector 1, Alin Vieru, prin intermediul subordonatului său Alin Nicolae Stoian, inspector de specialitate în cadrul Serviciului Tehnic, ar fi pretins de la reprezentantul unei asocieri de firme plata a 10%, reprezentând 1.804.800 de lei, din valoarea unui contract de prestări servicii.

Ca să vă faceți o imagine despre situația de atunci din cadrul Primăriei Sectorului 1, relatez ce a dezvăluit presa din rechizitoriul procurorilor, că Alin Vieru i-a spus unui complice, în august 2017, că fostul edil, Daniel Tudorache, i-ar fi cerut ca nici el şi nici subordonaţii să nu mai ia mită „o perioadă”. Clotilde Armand:

„În același dosar, judecătorii i-au condamnat astăzi pentru mărturie mincinoasă pe consilierul local PSD (fost PNL) Daniel-Viorel Chirvasă și pe fosta șefă a Serviciului Juridic din cadrul ADP Sector 1, Ana-Maria Gagu. Imediat după ce am fost aleasă primar, am anunțat că în mandatul meu va fi toleranță zero la corupție și i-am suspendat din funcție pe Alin Vieru și Ana-Maria Gagu, până când instanța se va pronunța definitiv”, mai scrie edilul sectorului 1.

