Cunoscutul producător de la Hollywood și noua sa soție au organizat o ceremonia extravagantă la complexul luxos Rosewood Miramar din Montecito, California. Trevor Engelson și Tracey Kurland au fost fotografiați sărutându-se în timpul dansului mirilor, iar fotografia a fost distribuită de invitați pe rețelele de socializare.

În vârstă de 42 de ani, Trevor Engelson și-a unit destul cu Tracey Kurland, fiica milionarului american Stanford Kurland care s-a îmbogățit în timpul crizei imobiliare din 2008, relatează Daily Mail.

Invitații la nuntă au fost răsfățați cu preparate și băuturi fine. Mireasa a purtat o rochie superbă, albă, cu foarte multe detalii florale.

Hotelul la care a fost organizată petrecerea este considerat unul dintre cele mai luxoase din California. O singură noapte petrecută aici costă 745 de dolari.

Trevor Engelson s-a cununat civil cu Tracey Kurland. Ceremonia a avut loc într-o casă privată din Hidden Hills, California, în octombrie 2018, la doar două săptămâni de la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle.

Cunoscutul producător de la Hollywood a cunoscut-o pe Tracey Kurland, în 2013, după divorțul de Meghan Markle.

Trevor Engelson a fost căsătorit timp de doi ani cu Meghan Markle, actuala ducesă de Sussex. Cei doi s-au cunoscut în 2004 și s-au căsătorit șapte ani mai târziu. Relația lor s-a deteriorat, după ce Meghan Markle a revenit pe platoul de filmare al serialului „Suits” care a făcut-o celebră.

Meghan Markle's ex-husband Trevor Engelson, 42, is pictured kissing his new heiress bride https://t.co/XCaasJnxAp pic.twitter.com/4xeJdMUxFk

— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) May 12, 2019