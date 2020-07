Fostul fotbalist Sergiu Radu, despre cum decurge viața în pandemie pe Costa del Sol, în Spania: "Obligatoriu, mască și-n mașină, și la plajă! Amenzile sunt mari"

A lăsat România pentru Germania, unde a trăit la Koln, pentru a se muta de câțiva ani lângă Marbella, la Estepona, acolo unde și-a achiziționat o proprietate în 2013.

În zonă mai au case Julio Iglesias și Antonio Banderas, printre alții, iar vara, regiunea este plină de turiști, de la Cristiano Ronaldo la șeici, de la ruși și englezi până la starurile lui Real Madrid.

Cunoscut microbiștilor din România după porecla „Schijă”, Sergiu Radu, acum în vârstă de 42 de ani, trăiește alături de soție și de cei doi copii în această Californie a Europei, pe Costa del Sol.

Pandemia de coronavirus a făcut ravagii în Spania. Măsurile se mai relaxaseră în ultimele săptămâni, dar de trei zile s-au impus iarăși reguli drastice în anumite zone din Andaluzia.

Motivul: creșterea numărului de cazuri, provocată și de afluența mare de turiști, veniți odată cu deschiderea sezonului estival, Costa del Sol fiind una dintre cele mai râvnite zone de vacanță ale continentului.

Amenzi care sperie

„Sunt diverse zone cu focare, în rest s-a mai calmat situația. S-au închis unele plaje, apoi le-au deschis, oricum sunt pline ochi! A început sezonul, vin oameni din toată lumea. E full!”, a povestit Sergiu Radu pentru Libertatea.

Recomandări ”Am distrus dosarele de lot înainte de întâlnirea Condrea – Tolontan”. Zi plină în dosarul Hexi Pharma, final abia la toamnă

Fiind mulți, unii se țin de reguli, alții nu. Autoritățile au apelat la impunerea unor reguli stricte. Trebuie să folosești masca de protecție și pe plajă, și la piscină, până când intri în apă. Dar și acolo trebuie să menții distanța de 1,5 metri. Apoi, s-a impus purtarea măștii și în mașină, chiar dacă ești singur! Poliția patrulează în fiecare zonă în parte, nu se joacă nimeni aici cu amenzile, pornesc de la 100 de euro și merg până la peste 1.000. Până acum, trebuia să porți mască doar în zonele aglomerate sau în spațiile închise. Sergiu Radu:

Sergiu Radu și-a împărtășit temerile privind apariția unui val epidemic mai puternic la toamnă.

”Încercăm să ne revenim cu toții, să dăm un restart vieții normale sau cât de cât normale. Cei din familia mea ne ținem de reguli, evităm zonele aglomerate, purtăm masca. Evit să mă gândesc, momentan, ce va fi în toamnă, dar recunosc că am frisoane în perspectiva că virusul se va întoarce mai puternic”, a mai spus românul.

A trecut cu bine peste primul val

Fostul internațional și campion al României cu Rapid București a trecut cu bine peste pandemie. Chiar și de starea de urgență cu foarte multe restricții în Spania.

„Am trăit momente când nu aveai voie mai mult de două persoane în mașină, iar la shopping trebuia să mergi singur. Partea bună este că trăiesc într-o zonă unde cei de la magazin îți puneau la dispoziție mănuși, mască, dezinfectant, încă din luna februarie”, a rememorat fostul atacant.

Recomandări USR, atac la primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, pe tema holterelor EKG cu o hârtie de la Ministerul Sănătății: Nu combat COVID-19! Edilul: Sunt doar pentru monitorizarea infectaților

Noroc cu cățelul familiei, care le-a permis o ieșire zilnică din casă.

Regulile erau stricte în comunitatea noastră, dar se păstrau cu sfințenie. Și Poliția patrula intens și cum prindea pe cineva în neregulă nu stătea la tocmeală. Nu prea aveai voie să te miști, exista și teama când citeau că sunt atâtea cazuri și mulți morți. Ieșeam din casă doar cu permis special, dacă nu erai în ordine, amenda era de 700 de euro. Era convenabil pentru noi că avem cățel, ieșeam pe rând, eu și soția, să-l plimbăm. Sergiu Radu:

Mai multe virusuri în trecut

Sergiu Radu a jucat un deceniu în Germania, unde a bifat mai multe cluburi: Cottbus, Wolfsburg, Stuttgart, Aachen, Koln.

S-a mutat definitiv în Spania în urmă cu doi ani, fiindcă el, soția și copiii erau dornici să trăiască într-o climă mai bună, fără frig, fără umezeală.

Sergiu Radu alături de soția sa

Spania a căzut în topul mondial al COVID-19 de pe podium până pe poziția a 9-a în prezent: 304.000 cazuri în total, peste 28.000 de morți, 617 pacienți în stare critică în prezent.

Familia românului a fost ferită acum de boală, dar în trecut și el, și copiii lui au avut probleme cu diferite virusuri.

”Fetița mea a avut gripa porcină, din clasa ei erau 20 de copii bolnavi. Ceilalți părinți nu au spus nimic, eu m-am speriat când a dormit 24 de ore încontinuu și am dus-o la medicul de la FC Koln. A testat-o și a zis „Are H1N1″. Pe urmă am avut eu H1N2. Băiatul meu a avut mononucleoză, boala pe care au avut-o și Kvitova, și Federer. E un virus care provoacă umflarea organelor, e destul de rău”, a povestit Sergiu Radu.

”Eu am mai luat și citomegalovirus, când încă eram jucător activ. M-am dus la antrenamente, nu puteam să alerg deloc. Ioc! Îmi și ziceam: ”Ce am de parcă am frâna trasă?!”. Iar după antrenamente îmi venea doar să dorm. Apoi, am aflat că puteam muri pe fondul efortului! Mi-am revenit foarte greu și aveam 32 de ani, eram în formă”, a mai povestit fostul fotbalist.

Citeşte şi:

Ne abandonăm viitorul. Tabelele lui Bogdan Despescu și copiii dispăruți nu doar din viețile noastre, ci și din evidențele Poliției

Raed Arafat, despre recordul de cazuri noi de coronavirus: “Mai îngrijorător e numărul celor de la Terapie Intensivă”

PARTENERI - GSP.RO Înregistrare interzisă minorilor cu Anamaria Prodan, pe cine a amenințat. Atenție, limbaj trivial

PARTENERI - PLAYTECH.RO Ce se întâmplă acum cu fata arsă de criminalul din Mehedinți. În ce stare se află: detalii tulburătoare din prezent