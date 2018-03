FOTO | Cum s-au răzbunat patru copii pe mama lor după ce aceasta le-a confiscat telefonul

O mamă a doi copii a confiscat telefoanele celor patru copii ai ei pentru ca aceștia să nu se mai joace noaptea pe dispozitive. Femeia nu se aștepta însă ca aceștia să se răzbune.

Michelle Giggler a decis să-și împiedice cei patru copii să se joace pe telefon și pe tablete până la ora 2 din noapte. Așa că a confiscat dispozitivele și le-a dus în camera ei.

Mișcarea putea fi înteleaptă, asigurându-le tuturor ore de odihnă bună. Doar că micuții cu vârste între 8 și 13 ani au plănuit răzbunarea perfectă. Înainte să predea “armele”, ei au activat alarmele telefoanelor la diferite ore din noapte. Astfel, mama lor a fost trezită în miezul nopții de mai multe ori.

Femeia a povestit întâmplarea pe contul de Twitter, iar postarea ei a adunat peste 1 milion de vizualizări.

I collect all cell phones and iPads from the kids at night and keep them in my room.

Last night those little ***holes all set alarms to go off at various times throughout the night.

I’m impressed with their ingenuity and team effort.

They’re all grounded.

— Devil's Agvocate 2.0 (aka Michelle) (@MGigger) March 13, 2018